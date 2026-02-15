- Hoy:
Mr. Peet no se midió y dio fuerte comentario contra Pablo Guede tras malos resultados: "Está..."
Alianza Lima volvió a tener un mal resultado en la Liga 1 frente a Alianza Atlético y el reconocido Mr. Peet no se guardó nada al dar un comentario contundente en contra del técnico Pablo Guede.
Alianza Lima empató 0 a 0 contra Alianza Atlético en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de ser eliminado de la Copa Libertadores 2026 por 2 de Mayo. Posteriormente, Mr. Peet fue muy crítico con el técnico blanquiazul, Pablo Guede, debido a los malos resultados y, especialmente, por el mal planteamiento en los partidos.
Guede tomó fuerte medida con Guerrero luego de críticas por no patear penal ante 2 de Mayo
Mr. Peet dio fuerte comentario en contra de Pablo Guede tras malos resultados en Alianza Lima
Al término del partido ante Alianza Atlético, Peter Arévalo utilizó su programa llamado 'Madrugol' para hacer fuertes comentarios en contra del mal planteamiento de Guede en Alianza Lima.
Para Mr. Peet, el técnico argentino ha sido constante en tomar malas decisiones al alinear a jugadores que no ocupan sus posiciones naturales, lo que genera confusión en el equipo.
Video: Mr. Peet Channel
"Pablo Guede está confundido, el plantel también lo está, y él los está confundiendo. Lo que observo es una total confusión tanto en el campo como en el banquillo. Esta situación está generando malestar en el equipo y en su interior. Soy libre e independiente en mis pensamientos y percepciones", afirmó.
Asimismo, desde su percepción, el reconocido periodista afirmó que Pablo Guede, al plantear de esta manera sus partidos, ha generado confusión y una gran molestia dentro y fuera de la cancha para los futbolistas de Alianza Lima.
Alianza Lima empató 0-0 ante Alianza Atlético
Alianza Lima llegó al enfrentamiento contra Alianza Atlético después de ser eliminado de la Copa Libertadores 2026 por 2 de Mayo. Tenía la responsabilidad de ganar para satisfacer a sus seguidores. Sin embargo, el resultado fue un empate 0-0 en el Estadio Mansiche de Trujillo.
