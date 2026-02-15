- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Platense
- Cruz Azul vs Tigres
- Sport Huancayo vs Cajamarca
- Melgar vs Moquegua
- Liga Peruana de Vóley
Sorpresivo: La millonaria diferencia con la que Sporting Cristal supera al plantel de de 2 de Mayo
¡Inédito! Previo al enfrentamiento de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, conoce en cuánto se diferencian las plantillas de Sporting Cristal vs 2 de Mayo.
Sporting Cristal tiene una cita ante 2 de Mayo este martes 17 de febrero por la ida de la Fase 2 de la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Río Parapití, ubicado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero. El elenco de La Florida llega motivado luego de ganar en la reciente fecha del Torneo Apertura.
PUEDES VER: Medio paraguayo lanzó inédito comentario sobre Alianza previo al Cristal vs 2 de Mayo: "Por un..."
No obstante, su rival de turno sufrió un duro revés en la Liga Paraguaya al caer goleado 3-0 frente a Sportivo Ameliano en condición de visitante. Con este escenario, el duelo se perfila para ser muy atractivo, considerando los objetivos que tiene cada equipo. A propósito de ello, a continuación, te mostramos la diferencia de valor entre cada plantilla.
Diferencia de valor entre las plantillas de Sporting Cristal vs 2 de Mayo
De acuerdo a lo que señala en la actualidad el portal Transfermarkt, el cuadro que dirige el estratega Paulo Autuori está tasado en 12,90 millones de euros con la llegada de sus nuevos fichajes para esta temporada. Nos referimos a Gabriel Santana, Juan Cruz González, y Cristiano Da Silva.
Valor del plantel de Sporting Cristal según Transfermarkt
Mientras que, en el caso de 2 de Mayo, apenas mantienen un costo de 4,45 millones de euros como plantilla esta temporada. Aún así, el 'Gallo Norteño' viene demostrando que quiere seguir trascendiendo en el ámbito internacional. Con ello en consideración, se da cuenta que, la diferencia entre ambas escuadras es de 8.45 millones de euros.
Valor de la plantilla de 2 de Mayo/Foto: Transfermarkt
Sporting Cristal es el tercer mejor club cotizado en la Liga 1 2026
Es válido enfatizar que, Sporting Cristal es el tercer mejor club valorizado en la Liga 1 2026 por debajo de Alianza Lima (14,33 millones de euros) y el mejor cotizado Universitario de Deportes (15,23 millones de euros).
Por su parte, el futbolista que ostenta un mejor precio dentro del plantel rimense es el argentino Santiago González con un 1.80 millones de euros en el mercado de pases.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90