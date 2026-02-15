Sorpresivo: La millonaria diferencia con la que Sporting Cristal supera al plantel de de 2 de Mayo

Sporting Cristal tiene una cita ante 2 de Mayo este martes 17 de febrero por la ida de la Fase 2 de la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Río Parapití, ubicado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero. El elenco de La Florida llega motivado luego de ganar en la reciente fecha del Torneo Apertura.

No obstante, su rival de turno sufrió un duro revés en la Liga Paraguaya al caer goleado 3-0 frente a Sportivo Ameliano en condición de visitante. Con este escenario, el duelo se perfila para ser muy atractivo, considerando los objetivos que tiene cada equipo. A propósito de ello, a continuación, te mostramos la diferencia de valor entre cada plantilla.

Diferencia de valor entre las plantillas de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

De acuerdo a lo que señala en la actualidad el portal Transfermarkt, el cuadro que dirige el estratega Paulo Autuori está tasado en 12,90 millones de euros con la llegada de sus nuevos fichajes para esta temporada. Nos referimos a Gabriel Santana, Juan Cruz González, y Cristiano Da Silva.

Valor del plantel de Sporting Cristal según Transfermarkt

Mientras que, en el caso de 2 de Mayo, apenas mantienen un costo de 4,45 millones de euros como plantilla esta temporada. Aún así, el 'Gallo Norteño' viene demostrando que quiere seguir trascendiendo en el ámbito internacional. Con ello en consideración, se da cuenta que, la diferencia entre ambas escuadras es de 8.45 millones de euros.

Valor de la plantilla de 2 de Mayo/Foto: Transfermarkt

Sporting Cristal es el tercer mejor club cotizado en la Liga 1 2026

Es válido enfatizar que, Sporting Cristal es el tercer mejor club valorizado en la Liga 1 2026 por debajo de Alianza Lima (14,33 millones de euros) y el mejor cotizado Universitario de Deportes (15,23 millones de euros).

Por su parte, el futbolista que ostenta un mejor precio dentro del plantel rimense es el argentino Santiago González con un 1.80 millones de euros en el mercado de pases.