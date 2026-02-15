Atención Sporting Cristal: 2 de Mayo perdió de visita en la Liga de Paraguay

Sporting Cristal esperaba el rival para participar en la fase 2 de la Copa Libertadores. Era Alianza Lima o 2 de Mayo, al final de manera sorpresiva avanzó el equipo paraguayo tras conquistar la llave en Matute. El equipo de Paulo Autuori buscará que no se repita la hazaña de los paraguayos, por lo que ya vienen analizando el próximo partido.

Los celestes vienen de vencer a Juan Pablo II, pero al que no le fue tan bien fue a 2 de Mayo. El equipo paraguayo volvió a jugar en la Liga de Paraguay tras la histórica clasificando a Alianza Lima. El resultado no fue el que estaban esperando. En condición de visita, el 'Gallo Norteño' cayó goleado 3-0 ante Sportivo Ameliano. Ahora les toca recibir a Sporting Cristal.

2 de Mayo cayó goleado 3-0 en Paraguay

¿Cuándo jugará Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero en el Estadio Río Parapití de Paraguay. En tanto, el cotejo de vuelta será el siguiente martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. El ganador enfrentará a Huachipato de Chile o Carabobo de Venezuela.

Sporting Cristal se está viendo obligado a jugar en el Estadio Miguel Grau porque el Nacional no está en condiciones y el Alberto Gallardo no cumple con los requerimientos de Conmebol para recibir un partido internacional. Era muy dificil que Alianza Lima o Universitario alquilen su estadio, por lo que los celestes mudarán su localía al Callao.