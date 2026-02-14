Leandro Sosa y su directo comentario sobre enfrentar a 2 de Mayo y Universitario en un semana

Sporting Cristal, bajo la dirección técnica de Paulo Autuori, tendrá que asumir la gran responsabilidad de enfrentar a 2 de Mayo por la Copa Libertadores y unos días después a Universitario de Deportes por la Liga 1. Ante ello, el volante Leandro Sosa salió al frente para dar un firme comentario sobre este duro momento.

Leandro Sosa dio fuerte comentario sobre los duelos de Sporting Cristal ante Universitario y 2 de Mayo en una semana

Sosa fue elegido como el mejor jugador del partido en la victoria ante Juan Pablo II y le consultaron sobre diversos temas del encuentro, así como también sobre los próximos que se avecinan en la Copa Libertadores y el Torneo de Apertura.

Para el volante de 31 años, afrontar estos duelos debe ser con total responsabilidad para lograr los grandes objetivos, como clasificar a la fase de grupos de la 'Gloria Eterna' y destacar como protagonista en el fútbol peruano.

Sin embargo, para lograrlo, tendrán que enfrentarse en tan solo una semana al 2 de Mayo, club que eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores y luego a Universitario, vigente tricampeón de la Liga 1.

Por eso, Leandro Sosa manifestó que Sporting Cristal, como grupo, está totalmente enfocado en el día del partido ante el cuadro paraguayo. Por lo tanto, el primer pensamiento son ellos. No obstante, también saben de lo que se viene el fin de semana ante Universitario, pero primero piensan en 2 de Mayo.

"Ahora se viene algo importante (Copa Libertadores), pero ante Juan Pablo era trascendental ganar y generar confianza por el marcador. Nos veíamos lejos, y empezamos a trepar; este club necesita eso. Estamos enfocados en el martes: necesitamos estar en fase de grupos, nosotros y la institución, vamos a encaminarnos para eso", empezó declarando.

"¿Luego toca la 'U'? Sí, pero primero lo primero. No podemos darnos el lujo de pensar en el fin de semana porque antes tenemos algo sumamente trascendental", finalizó.

Sporting Cristal enfrentará a 2 de Mayo y 4 días después a Universitario

La semana para Sporting Cristal es bastante intensa, ya que en una semana tendrá dos encuentros importantes. En primer lugar, el martes 17 de febrero se enfrentará a 2 de Mayo en el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores en Paraguay, y luego el 21 de febrero jugará contra Universitario de Deportes, un rival directo en la lucha por ganar el Torneo Apertura de la Liga 1.