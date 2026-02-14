- Hoy:
¿No llegan ante 2 de Mayo? Las 4 duras bajas de Sporting Cristal a días de jugar la Libertadores
¡Atención! A poco del partido ante Juan Pablo II y previo al debut de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal presenta importantes bajas en el plantel.
Sporting Cristal se alista para afrontar un duelo clave por el Torneo Apertura 2026 ante Juan Pablo II en Chongoyape. La escuadra celeste tiene la convicción de lograr una victoria para llegar con buenos ánimos al partido contra 2 de Mayo, por el debut en la Fase 2 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Juan Pablo II: el inédito once de Autuori para volver al triunfo
Sporting Cristal presenta 4 importantes bajas a poco del debut en Copa Libertadores 2026
Precisamente, a poco de llevarse a cabo este encuentro, según RPP Deportes, el equipo de Paulo Autuori no llegará completo y presentarán hasta 4 importantes bajas. Nos referimos a: Luis Abram, Christofer Gonzales, Gabriel Santana y el argentino Juan Cruz González, que fue expulsado en el cotejo frente a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal y las bajas que tendrá por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
Este complicado panorama, ocurre a muy pocos días de lo que será el esperado estreno del conjunto rimense en el torneo Conmebol, ante el 'Gallo Norteño', rival que viene de dejar en el camino a otro club peruano como Alianza Lima.
Bajo ese contexto, también se conoció que la intención del comando técnico es que los futbolistas puedan estar aptos para el duelo contra los paraguayos, a disputarse en el Estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero.
Como se recuerda, Abram sufrió un desgarro en el esquiotibial izquierdo mientras que, 'Canchita' Gonzales una fisura del falange del dedo del pie. Por su parte, el lateral Juan Cruz Gonzalez presentó una molestia en el pie derecho y por precaución se quedó en Lima.
