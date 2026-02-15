- Hoy:
DT de 2 de Mayo da fuerte confesión previo a partido contra Sporting Cristal: "Estamos cansados"
Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, da firme confesión del presente de su equipo de cara al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores.
2 de Mayo llega golpeado al duelo contra Sporting Cristal tras sumar una nueva derrota en la Liga Paraguaya. El conjunto de Eduardo Ledesma no gana en su liga local, por lo que ahora dio fuerte confesión en conferencia de prensa con miras al choque de Fase 2 de Copa Libertadores 2026.
PUEDES VER: ¿Cristal o 2 de Mayo? Rebagliati expuso su ilusión con la clasificación de este club: "ADN Copero"
Y es que indicó que no fue un buen partido ante Sportivo Ameliano, pero que es consecuencia por estar a la par con la exigencia de compromisos que viene teniendo el plantel en este arranque de temporada. Como se sabe, el combinado paraguayo es un cuadro debutante en Copa Libertadores, por lo que es un duro reto en la historia de la institución.
"En el partido con Ameliano creo que no se hicieron bien las cosas. No quiero poner excusas pero en muchas jugadas puntuales llegábamos tarde, no sé si es el cansancio del grupo, es normal que lo sientan. Este grupo está haciendo un gran esfuerzo por jugar dos torneos. El otro día tuvimos una batalla muy dura en Perú. Hay que saber manejar las situaciones que cuando estamos cansados hay que saber jugar los partidos", declaró Eduardo Ledesma tras la derrota de Ameliano.
(VIDEO: Juan Denis Youtube)
Siguiendo esa línea, afirma que los jugadores se encuentran cansados por la cantidad de partidos que vienen acumulando, por lo que a veces tiene que hacer muchos ajustes en las alineaciones para no desgastar a sus dirigidos. Ahora, espera que se recuperen cuanto antes al ver que tendrán como rival a Sporting Cristal.
"Nosotros estamos teniendo una seguidilla de partidos importantes y se nota. En todo momento no sé si nos faltó las piernas, nos sentimos cansados. No fue el mismo rendimiento con Cerro o Alianza. Los partidos seguidos también te pasan factura", agregó.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?
El próximo partido de 2 de Mayo será ante Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Dicho cotejo fue programado para el martes 17 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
