2 de Mayo y la dura noticia a poco de enfrentar a Sporting Cristal por Copa Libertadores: "Final"

Sporting Cristal se alista para su partido de Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. Este elenco paraguayo viene de hacer historia tras dejar fuera a Alianza Lima en Matute, por lo que llega con un fuerte envión anímico para los duelos de ida y vuelta contra los celestes. En medio de ello, sufre dura noticia a días de verse cara a cara ante los del Rímac.

2 de Mayo recibe dura noticia previo a partido con Sporting Cristal

Resulta, que el combinada de 2 de Mayo sigue en mala racha en lo que respecta a la Liga Paraguaya. Recientemente, afrontó la quinta jornada del certamen local y encadenó una nueva derrota que lo mantiene penúltimo en la tabla de posiciones. Apenas el cuadro de Ledesma suma dos puntos de 15 posibles.

El pasado sábado 14 de febrero, el 'Gallo Norteño' visitó a Sportivo Ameliano y fue goleado por 3-0. Si bien Ledesma envió un equipo alterno por la exigencia que tuvieron sus titulares en Matute ante Alianza Lima, lo cierto es que su rendimiento en la Liga Paraguaya deja impactado a toda Sudamérica.

2 de Mayo viene de ser goleado y está en los últimos lugares de su liga.

Fuera de este golpe que recibe el elenco paraguayo en mención, es evidente que tienen la mirada puesta en Sporting Cristal. Saben que es su gran oportunidad de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores 2026, por lo que no escatimarán en esfuerzos y buscarán a como de lugar el triunfo en los primeros 90'.

Vale recordar, que el mismo panorama lo vivió Alianza Lima antes de enfrentar a 2 de Mayo, por lo que el cuadro dirigido por Paulo Autuori no debe hacer foco en los marcadores finales del 'Gallo Norteño', ya que en Copa Libertadores muestra otro rol más aguerrido que complica a cualquier rival.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido de ida entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo en Paraguay por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este viernes 17 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.