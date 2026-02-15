¿Cristal o 2 de Mayo? Rebagliati expuso su ilusión con la clasificación de este club: "ADN Copero"

Sporting Cristal logró un valioso triunfo 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026; resultado que motiva de gran forma al plantel liderado por el técnico brasileño Paulo Autuori a poco del choque contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Cristal o 2 de Mayo? Diego Rebagliati expuso su ilusión con la clasificación de un club

Bajo ese escenario, a días del encuentro frente a los paraguayos, el reconocido comentarista deportivo Diego Rebagliati mostró su ilusión de que el conjunto bajopontino pueda hacer historia a nivel internacional y en base a ello, dejar en el camino al 'Gallo Norteño'.

Del mismo modo, indicó que más allá de que la escuadra peruana no atraviese su mejor presente en el campeonato local, los rimenses siempre demuestran su 'mística' y consiguen sacar buenos resultados en torneos Conmebol.

Sporting Cristal llegará con un triunfo clave a su debut por Copa Libertadores 2026

"Sporting Cristal tiene ADN Copero. Puede estar mal en el torneo, pero en la copa se crece y lo saca adelante. Eso no lo tiene otro equipo nacional, con respeto", expresó Rebagliati para Movistar Deportes.

Cabe resaltar que, los dirigidos por el técnico Eduardo Ledesma vienen de caer goleados por un marcador de 3-0 frente a Sportivo Ameliano en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga Paraguaya 2026.

Frente a este escenario, el '2' tendrá el duro reto de verse las caras ante un elenco que también está dispuesto a llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, vendrá con los ánimos a tope tras volver al triunfo en el Torneo Apertura.