Luis Urruti pierde los papeles tras derrota de Sport Boys con polémica frase: "Vergüenza"

ADT se quedó el partido ante Sport Boys tras ganarle 1-0 con gol de Hideyoshi Arakaki a los 45 minutos del primer tiempo. Todo estaba bien hasta que saltó la polémica por un gol del cuadro rosado que fue anulado injustamente. En los minutos finales, Luciano Nequecaur había puesto el gol del empate, pero tras la revisión en el VAR lo terminaron invalidando.

Al final del partido, Luis Urruti, delantero de Boys, aprovechó las cámaras para gritar lo siguiente: "Vergüenza, vergüenza, hasta cuando". Claramente se refería a los errores arbitrales que hay en la Liga 1. No es la primera vez que son afectados por esto, otros equipos también se han visto perjudicados. Sport Boys ya emitió un comunicado al respecto tras el final del partido.

Video: L1 Max

"El Club Sport Boys Assn. expresa su total disconformidad con la actuación de miembros del sistema de video arbitraje (VAR) durante el encuentro disputado esta tarde, en condición de visitante, frente al club ADT", se puede leer en el comunicado. Al verificar, se reveló que el gol fue legítimo y debió subir al marcador, algo que nunca pasó.

¿Qué pasará con Sport Boys?

Lo más probable es que el equipo del Callao solicite los audios del VAR y una explicación de parte de la CONAR, ya que perdieron la oportunidad de sumar en una plaza importante. Por otro lado, Luis Urruti corre el riesgo de sufrir una sanción de parte de la liga por su calificativos. Esto no esta confirmado, pero podría ser una posibilidad.

Sport Boys registra 1 empate y 1 derrota desde su debut en la Liga 1 2026, por ahora se quedará con 1 punto en la tabla de posiciones.