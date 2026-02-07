0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Luis Urruti pierde los papeles tras derrota de Sport Boys con polémica frase: "Vergüenza"

El ex Universitario protestó en contra del gol anulado por el VAR al conjunto rosado, fueron duros calificativos al torneo peruano.

Fabian Vega
Luis Urruti arremetió contra el arbitraje en la Liga 1
Luis Urruti arremetió contra el arbitraje en la Liga 1 | L1 MAX
COMPARTIR

ADT se quedó el partido ante Sport Boys tras ganarle 1-0 con gol de Hideyoshi Arakaki a los 45 minutos del primer tiempo. Todo estaba bien hasta que saltó la polémica por un gol del cuadro rosado que fue anulado injustamente. En los minutos finales, Luciano Nequecaur había puesto el gol del empate, pero tras la revisión en el VAR lo terminaron invalidando.

ADT venció 1 a 0 a Sport Boys por la segunda fecha de la Liga 1

PUEDES VER: ADT venció 1-0 a Sport Boys en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

Al final del partido, Luis Urruti, delantero de Boys, aprovechó las cámaras para gritar lo siguiente: "Vergüenza, vergüenza, hasta cuando". Claramente se refería a los errores arbitrales que hay en la Liga 1. No es la primera vez que son afectados por esto, otros equipos también se han visto perjudicados. Sport Boys ya emitió un comunicado al respecto tras el final del partido.

Video: L1 Max

"El Club Sport Boys Assn. expresa su total disconformidad con la actuación de miembros del sistema de video arbitraje (VAR) durante el encuentro disputado esta tarde, en condición de visitante, frente al club ADT", se puede leer en el comunicado. Al verificar, se reveló que el gol fue legítimo y debió subir al marcador, algo que nunca pasó.

¿Qué pasará con Sport Boys?

Lo más probable es que el equipo del Callao solicite los audios del VAR y una explicación de parte de la CONAR, ya que perdieron la oportunidad de sumar en una plaza importante. Por otro lado, Luis Urruti corre el riesgo de sufrir una sanción de parte de la liga por su calificativos. Esto no esta confirmado, pero podría ser una posibilidad.

Sport Boys registra 1 empate y 1 derrota desde su debut en la Liga 1 2026, por ahora se quedará con 1 punto en la tabla de posiciones.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Lo más visto

  1. Universitario vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. El novedoso once que Javier Rabanal presentará en el partido Universitario vs Cusco FC

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano