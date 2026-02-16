Hernán Barcos rompió su silencio y reveló si puede volver a Alianza Lima: "Depende de..."

La historia de Hernán Barcos en Alianza Lima podría continuar luego de que el jugador de 41 años exprese su deseo de volver a la institución blanquiazul. El 'Pirata' reveló que esa decisión no depende enteramente de él, pero tampoco descartó volver como entrenador. ¿Será el reemplazo de Pablo Guede?

Hernán Barcos se refirió a su regreso a Alianza Lima

Hernán Barcos, jugador de FC Cajamarca, no olvida su pasado blanquiazul y además de hablar sobre la situación que vive el club actualmente tras ser eliminado de la Libertadores, el 'Pirata' no ocultó su deseo de volver a Alianza Lima, ya sea como jugador o posible entrenador.

"No depende de mí, depende de Alianza", expresó sobre las declaraciones de Salomón Lerner, socio aliancista y exmiembro del Fondo Blanquiazul, quien pidió su regreso. Asimismo, el delantero de FC Cajamarca no fue ajeno al responder si su retorno podría ser como DT. "Veremos a futuro, todavía soy jugador de fútbol, soy jugador de FC Cajamarca y estoy bien y feliz aquí. Vamos a ver", agregó.

(Video: Entre bolas)

¿Qué dijo Salomón sobre Hernán Barcos?

Hernán Barcos se fue de Alianza Lima en el 2025 y en el inicio de la presente temporada, el exdirigente del Fondo Blanquiazul, Salomón Lerner expresó su deseo de traer de vuelta al delantero argentino. "Es algo pendiente. Hay gente que da orgullo a la institución por cómo se quiere identificar y creo que merece estar en la institución", sostuvo.

El 'Pirata' Barcos llegó a Alianza Lima en el 2021 y dejó el club en el 2025 siendo uno de los máximos goleadores del equipo blanquiazul y haber sido campeón de la Liga 1 en el 2022.

El delantero argentino nacionalizado peruano firmó por FC Cajamarca por toda la temporada 2026 y luego decidirá su futuro si continúa en otro puesto alejado de la cancha de fútbol o toma un rol más administrativo en su club actual.