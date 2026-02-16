- Hoy:
Hernán Barcos rompió su silencio y reveló si puede volver a Alianza Lima: "Depende de..."
Incluso después de su salida, el nombre de Hernán Barcos sigue siendo coreado por los hinchas de Alianza Lima. El 'Pirata' no descartó su regreso al club de sus amores.
La historia de Hernán Barcos en Alianza Lima podría continuar luego de que el jugador de 41 años exprese su deseo de volver a la institución blanquiazul. El 'Pirata' reveló que esa decisión no depende enteramente de él, pero tampoco descartó volver como entrenador. ¿Será el reemplazo de Pablo Guede?
Hernán Barcos se refirió a su regreso a Alianza Lima
Hernán Barcos, jugador de FC Cajamarca, no olvida su pasado blanquiazul y además de hablar sobre la situación que vive el club actualmente tras ser eliminado de la Libertadores, el 'Pirata' no ocultó su deseo de volver a Alianza Lima, ya sea como jugador o posible entrenador.
"No depende de mí, depende de Alianza", expresó sobre las declaraciones de Salomón Lerner, socio aliancista y exmiembro del Fondo Blanquiazul, quien pidió su regreso. Asimismo, el delantero de FC Cajamarca no fue ajeno al responder si su retorno podría ser como DT. "Veremos a futuro, todavía soy jugador de fútbol, soy jugador de FC Cajamarca y estoy bien y feliz aquí. Vamos a ver", agregó.
¿Qué dijo Salomón sobre Hernán Barcos?
Hernán Barcos se fue de Alianza Lima en el 2025 y en el inicio de la presente temporada, el exdirigente del Fondo Blanquiazul, Salomón Lerner expresó su deseo de traer de vuelta al delantero argentino. "Es algo pendiente. Hay gente que da orgullo a la institución por cómo se quiere identificar y creo que merece estar en la institución", sostuvo.
El 'Pirata' Barcos llegó a Alianza Lima en el 2021 y dejó el club en el 2025 siendo uno de los máximos goleadores del equipo blanquiazul y haber sido campeón de la Liga 1 en el 2022.
El delantero argentino nacionalizado peruano firmó por FC Cajamarca por toda la temporada 2026 y luego decidirá su futuro si continúa en otro puesto alejado de la cancha de fútbol o toma un rol más administrativo en su club actual.
