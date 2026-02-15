0
Tabla de posiciones de la Liga 1

¿Hernán Barcos? Dos futbolistas de FC Cajamarca exigen el pago de sus remuneraciones

¿Incluido Hernán Barcos? Dos futbolistas del FC Cajamarca exigen el pago de sus remuneraciones ante SAFAP.

Luis Blancas
¿Hernán Barcos? Dos futbolistas de FC Cajamarca exigen el pago de sus remuneraciones
¿Hernán Barcos? Dos futbolistas de FC Cajamarca exigen el pago de sus remuneraciones | Composición: Líbero
La Liga 1 ha iniciado y, tras disputarse 3 fechas, el FC Cajamarca ya enfrenta un problema de pagos. Dos jugadores que se unieron al club cajamarquino bajo la gestión de Hernán Barcos están exigiendo el pago de sus remuneraciones a SAFAP: Estamos hablando de Enmanuel Paucar y Nilson Loyola.

Dos jugadores de FC Cajamarca, que llegaron tras la gestión de Hernán Barcos, exigen el pago de sus remuneraciones

Paucar y Loyola son dos futbolistas que, a través de la Asociación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), están exigiendo al presidente del FC Cajamarca, Edisson Omar Zavaleta Cadenillas, el pago de sus remuneraciones.

fc cajamarca safap

SAFAP envió carta a FC Cajamarca para exigir el pago de las remuneraciones de Enmanuel Paucar y Nilson Loyola.

Ambos jugadores forman parte de la escuadra cajamarquina desde el 2 de enero de 2026 y desde entonces no han sido registrados ante la FPF - Liga 1 para disputar el Torneo Apertura y mucho menos recibieron sus pagos mensuales.

Asimismo, SAFAP reveló que al no tener un contrato de trabajo, Enmanuel Paucar y Nilson Loyola se encuentran siendo vulnerados en su derecho a la "ocupación efectiva", por lo que no pueden ejercer de forma normal su labor como futbolistas.

Enmanuel Paucar y Nilson Loyola fc cajamarca

Enmanuel Paucar y Nilson Loyola exigen el pago de sus remuneraciones a FC Cajamarca.

Por ello, a través de una carta, la entidad le exige a FBC Cajamarca que Paucar y Loyola puedan ser registrados ante la Liga 1 y brindar el pago de sus remuneraciones de forma inmediata, ya que los demás jugadores de su plantilla ya cobraron el mes de enero.

safap fc cajamarca

SAFAP envió una carta al presidente de FC Cajamarca para exigir el pago de las remuneraciones de Enmanuel Paucar y Nilson Loyola.

