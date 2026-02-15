¿Qué pasó? Hernán Barcos abandonó partido de FC Cajamarca en Huancayo cuando iba perdiendo

Hernán Barcos empezó su día saludando a Alianza Lima por su aniversario 125 para después prepararse y afrontar un nuevo partido más con FC Cajamarca, su equipo en este 2026. Llegaron hasta Junín para enfrentarse a Sport Huancayo, sin imaginar que terminarían sufriendo un duro golpe apenas en los primeros minutos del partido.

A los 16 minutos del partido, Hernán Barcos le dejó la banda de capitán a Pablo Lavandeira y terminó saliendo de cambio. ¿El motivo? Una lesión. El 'Pirata' tuvo la mala suerte de dejar el campo de juego cuando Sport Huancayo estaba ganando 1-0. Al final, los locales terminaron ganando 2-0. FC Cajamarca aún no ha podido ganar en esta Liga 1 2026.

Hernán Barcos salió del campo por lesión | L1MAX

Después se le vio en el banco de suplentes con hielo en la pierna, él espera que no sea algo de gravedad. Seguro en las próximas horas haya novedades sobre su lesión. Lo cierto es que Hernán Barcos no es un jugador que tiende a lesionarse, en Alianza Lima son muy pocos los partidos que se perdió. Hoy realmente no fue su día.

Hernán Barcos saluda a Alianza Lima

"¡Feliz aniversario, Alianza Lima! 125 años de pura historia y que no termina. Agradecido siempre y orgulloso de ser una pequeña parte de este lindo club", publicó el argentino en sus redes sociales. El 'Pirata' tiene al club blanquiazul en su corazón, si fuera por él esta temporada seguiría jugando en La Victoria.

Gran cantidad de hinchas de Alianza Lima han pedido su regreso, con decir que en el partido de los blanquiazules ante Alianza Atlético en Trujillo corearon su nombre. Lo quieren de vuelta, pero no es nada sencillo. En 2027 ya tendría 43 años y justo este sería su último año como futbolista.