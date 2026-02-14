0
Table de posiciones de la Liga 1
Alianza Lima vs Alianza Atlético

Sport Huancayo vs FC Cajamarca EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, alineaciones, apuestas y dónde ver

El partido entre Sport Huancayo vs FC Cajamarca se realizará este domingo 15 de febrero desde el IPD de Huancayo, en el duelo por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

Shirley Marcelo
Sport Huancayo vs FC Cajamarca jugarán en el IPD de Huancayo . | composición Líbero
Sport Huancayo vs FC Cajamarca cara a cara se medirán este domingo 15 de febrero en un duelo con pronóstico reservado, desde el IPD de Huancayo, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. La cita del partido es desde la 1.00 p. m. de acuerdo al horario peruano, y la transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX).

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en la fecha 3.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de la fecha 3 del Torneo Apertura

Sport Huancayo vs FC Cajamarca por la Liga 1 2026

El conjunto huancaíno, comandado por Roberto Mosquera, afronta este compromiso con la misión de conseguir su primer triunfo del certamen, tras sumar un empate y una derrota en sus dos presentaciones iniciales. En su salida más reciente, el ‘Rojo Matador’ igualó sin goles frente a Atlético Grau en Sullana, mientras que anteriormente cayó en casa por 2-1 ante Alianza Lima.

Del otro lado, FC Cajamarca, dirigido por Carlos Silvestri, también persigue su primera alegría en la máxima categoría. En la jornada pasada rescató un empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso, partido en el que Hernán Barcos marcó para los cajamarquinos, mientras que Aldair Salazar estableció la igualdad final. En su debut, el elenco recién ascendido protagonizó un vibrante 3-3 frente a Juan Pablo II College, con un doblete del 'Pirata' y un tanto de Arley Rodríguez.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. FC Cajamarca?

Estos son los horarios confirmados en distintos países para seguir el duelo entre Huancayo y Cajamarca, válido por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

  • México: 12.00 p. m.
  • Perú: 1.00 p. m.
  • Ecuador: 1.00 p. m.
  • Colombia: 1.00 p. m.
  • Bolivia: 2.00 p. m.
  • Venezuela: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 2.00 p. m.
  • Argentina: 3.00 p. m.
  • Brasil: 3.00 p. m.
  • Uruguay: 3.00 p. m.
  • Paraguay: 3.00 p. m.
  • Chile: 3.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs. Cajamarca EN VIVO?

El encuentro entre Sport Huancayo y FC Cajamarca podrá verse en directo a través de L1 MAX, canal que forma parte de la parrilla de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, tanto en televisión por cable como en sus plataformas digitales.

Sport Huancayo vs. FC Cajamarca pronóstico: apuestas y cuotas

APUESTASSPORT HUANCAYOEMPATEFC CAJAMARCA
Betsson1.783.604.30
Betano.pe1.803.654.30
bet3651.733.504.75
1xBet1.783.624.24
CoolbetLATAM1.723.704.80
DoradoBet1.763.754.50

Sport Huancayo vs FC Cajamarca: posibles alineaciones

Sport Huancayo: Zamudio, Ángeles, Valoyes, Gaona, Falconí, Salcedo, Carabaño, Luján, Magallanes, Canela, Caballero.

FC Cajamarca: Mosquera, Lagos, Almirón, Rodas, Gallardo, Paico, Betancourt, Lavandeira, Andrade, Rodríguez, Barcos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

