Hinchas de Alianza Lima estallan de furia en Trujillo y le dedican canción a Hernán Barcos

Nuevo dotute. Luego de haber sido eliminado de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, Alianza Lima sigue pasándola mal debido a que no pudo pasar del 0-0 con Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. Este resultado hace que los íntimos pierdan la cima, por lo que sus hinchas se mostraron totalmente molestos y terminaron cantándole a Hernán Barcos.

En La Victoria la afición no quiere más a Franco Navarro ni a su hijo, por lo que una vez culminado el encuentro por el Torneo Apertura no dudaron en expresarlo con gritos provenientes desde las cuatro tribunas. Sin embargo, lo más sorprendente fue que se pusieron de acuerdo para recordar al 'Pirata', quien se fue a fines de la temporada pasada debido a que no quisieron renovarle contrato.

Hinchas le cantaron a Hernán Barcos

"Olé, olé, olé, olé, Barcos, Barcos", se escuchaba en todo Trujillo luego de que los hinchas de Alianza Lima pidieran su regreso. Esto se debe a todo lo que viene pasando desde inicios de año, cuando se descubrió la indisciplina que cometieron Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, evidenciando que ellos le hacían mal al plantel y que no todos tenían el profesionalismo de Hernán Barcos.

Luego, esto se agravó a raíz de que Paolo Guerrero no pateara el penal contra 2 de Mayo en Matute por la Copa Libertadores, ya que el delantero aseguró haberle cedido el penal a Eryc Castillo porque no se sentía con la confianza necesaria. Según los aficionados, el 'Pirata' jamás hubiera dudado en lanzar la pena máxima y los íntimos hubieran tenido más chances de clasificar a la Fase 2 del torneo Conmebol.

Lo cierto es que es improbable que el atacante argentino vuelva a Alianza Lima mientras Franco Navarro y su hijo estén dentro de la institución, por lo que la hinchada exige su salida. De momento los íntimos no muestran buen juego en la Liga 1 y se han quedado totalmente sin competición internacional esta temporada.