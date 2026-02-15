Hinchas de Alianza Lima explotan contra Pablo Guede y piden su salida: "Devuélvanlo a su país"

A pesar de que la dirigencia de Alianza Lima haya asegurado que confía en Pablo Guede, la hinchada blanquiazul se hace sentir en los partidos del equipo y también en las redes sociales. Durante el último cotejo en el estadio Mansiche, los aliancistas pidieron mejorar el rendimiento de los jugadores tras no ver mejora en ninguno de los planteamientos del técnico argentino.

PUEDES VER: DT campeón con Alianza Lima es principal candidato para dirigir a River Plate de Argentina

Alianza Lima es uno de los equipos más grandes del país, por lo que las expectativas siempre están por todo lo alto. Este año, tras despedirse de las competencias internacionales muy temprano, el objetivo será salir campeones de la Liga 1, pero esto también dependerá del desarrollo de los próximos partidos.

Hinchas de Alianza Lima piden salida de Pablo Guede

Al no ver ninguna mejora en el estilo de juego del equipo, los hinchas recurrieron a pedir la salida de Pablo Guede no solo en el campo de juego, sino también en las redes sociales principales del equipo blanquiazul. Los aficionados son conscientes del bajo nivel y que los cambios no han mejorado el funcionamiento del plantel, a pesar de la inversión que se hizo. Si bien siguen invictos en la Liga 1, esto no es suficiente para un club como Alianza Lima.

"Denle un alegría al hincha por el aniversario y devuelvan a Guede a su país", "Pablo Guede no debe seguir en Alianza, es un desastre de DT", "¿A qué hora anuncian la renuncia de Pablo Guede?", "A Guede no le entiende nadie", son algunos de los comentarios que se alcanza a leer en X. Asimismo, un usuario mexicano también recordó la mala época que pasó el Puebla bajo el mando del estratega. "En Perú ya sufren al vendedor de espejos llamado Pablo Guede, llega años engañando a equipos", indicó.

Hinchas de Alianza piden renuncia de Pablo Guede.

Pablo Guede firmó contrato con Alianza Lima por toda la temporada 2026. El argentino llegó a finales del año pasado para alistar la pretemporada del equipo y también trabajar en lo que serían los fichajes. Sus malas decisiones a la hora de usar a los jugadores en zonas del campo donde no se sienten cómodos sigue siendo cuestionada.

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sport Boys el viernes 20 de febrero y esta será una prueba más para que el DT muestre sus ideas de improvisación. El elenco blanquiazul llegará a este encuentro sumando 7 puntos en la tabla.