Fernando Gaibor se mostró incómodo por fuerte noticia que afectó a Alianza Lima: "Racismo"
El mediocampista de Alianza Lima, Fernando Gaibor, sorprendió con declaraciones sobre el racismo y se mostró sumamente afectado.
No es novedad el pésimo momento que vive Alianza Lima en todos los sentidos. A nivel deportivo quedó sin Copa Libertadores ante 2 de Mayo y en la Liga 1 acaba de empatar con Alianza Atlético, mientras que en lo directivo la hinchada no aguanta más a Franco Navarro y su descendencia. En medio de ello, Fernando Gaibor sorprendió con una fuerte declaración.
Recientemente el periodista Gonzalo Núñez se disculpó con la institución de Matute luego de haber tenido comentarios racistas sobre Eryc Castillo, quien falló su penal ante el cuadro paraguayo en el torneo Conmebol. En ese sentido, su compatriota y también futbolista blanquiazul no dudó en dejar su fuerte opinión.
"El otro día pasó el tema de racismo con Eryc Castillo y no se habla con la veracidad que hay que hablar", indicó el mediocampista de Alianza Lima. Como sabemos, Fernando Gaibor es uno de los futbolistas más importantes del club y sus palabras causaron una enorme cantidad de reacciones por parte de la hinchada.
Gonzalo Núñez se disculpó con Eryc Castillo
A raíz de la enorme ola de críticas en su contra, Gonzalo Núñez decidió dar la cara en público y pedir disculpas a Eryc Castillo junto a todo Alianza Lima. Incluso, la Fiscalía abrió una investigación por las declaraciones totalmente nefastas del mencionado comunicador deportivo.
"Estoy triste, estoy meditabundo. La fregué feo. Pobre Castillo, un ecuatoriano que residió en país ajeno. ¿Qué voy a hacer? ¿Pedir disculpas? Que queda. No queda de otra. Perdón a la gente de Alianza Lima. Tengo que esperar la sanción y dar las gracias por este espacio que me dan. Cuando uno mete la pata, hay que sacar los pies con dignidad. Disculpas de verdad, estoy dolido. No me queda otra que hacer esto. Me voy a reunir con la alta gerencia de la radio. Voy a dejar el programa", precisó.
