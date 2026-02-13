Alianza Lima lamentó polémicas declaraciones de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo e hizo firme pedido

Después de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026, el periodista deportivo Gonzalo Núñez viene siendo noticia por sus desafortunadas declaraciones racistas contra el futbolista del cuadro blanquiazul, Eryc Castillo tras haber fallado un penal ante 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la ronda preliminar en el Estadio de Matute.

Comunicado de Alianza Lima tras polémicas declaraciones de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

A través de un comunicado oficial, los íntimos lamentaron totalmente las expresiones del hombre de prensa. "El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en la que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional", indicó la institución victoriana en su cuenta de 'X'.

Comunicado oficial de Alianza Lima tras polémicas declaraciones de Gonzalo Núñez/Foto: X

En ese sentido, señalaron que el polémico comentario contra la 'Culebra' Castillo ofenden gravemente al extremo extranjero, y en líneas generales afectan al ámbito del deporte.

"Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión. El fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de nuestra sociedad; cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable", agregaron.

"Alianza Lima es una institución con 125 años de historia profundamente ligada a la identidad popular y diversa del país. Por ello, no podemos ni vamos a permanecer en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación", precisó el conjunto blanquiazul.

Por último, instaron al periodista deportivo Gonzalo Nuñez a que pueda enmendar su polémico comentario hacia una de sus figuras del plantel. "Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones", sentenciaron.