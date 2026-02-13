Alineaciones Alianza Lima vs Alianza Atlético: el novedoso once de Guede para ganar en Trujillo

Alianza Lima pone su atención en la Liga 1 tras quedar fuera de la Copa Libertadores 2026. Su próximo rival será Alianza Atlético este sábado por la tercera jornada del Torneo Apertura en el Estadio Mansiche de Trujillo. La única consigna del cuadro de Pablo Guede es ganar para seguir liderando en la tabla de posiciones. Conoce los posibles onces que alistan ambas escuadras.

Alineación de Alianza Lima:

Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Marco Huamán, Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Paolo Guerrero, Eryc Castillo .

Los blanquiazules ya pasaron la página respecto a la dura eliminación del torneo Conmebol, por lo que eventualmente, Guede y su comando técnico pueden alistar algunas sorpresas. Salvo algún cambio de último momento, la defensa estaría conformada por el 'Rayo, Luis Advíncula, Antoni, Garcés y Huamán en lugar de Carbajal.

A su vez, otro posible cambio sería Gaibor desde el vamos, al lado de Gianfranco Chávez y Jairo Vélez, principal conductor del equipo. La idea del estratega argentino será poner a sus figuras de mejor presente para asegurar los tres puntos.

Alianza Lima busca el triunfo de visita ante Alianza Atlético

De otro lado, Gaspar Gentile le dejaría su puesto a Alan Cantero. El 'Tractor' cuenta con grandes chances de iniciar las acciones en el Estadio Mansiche, junto con el extremo Eryc Castillo y el delantero Paolo Guerrero. El 'Depredador' va por su revancha en este partido donde apunta a marcar nuevamente con el club de sus amores y así alcanzar un nuevo triunfo al hilo en el Torneo Apertura 2026.

Alineación de Alianza Atlético:

Daniel Prieto, Erick Perleche, Román Suárez, Williams Guzmán, Anthony Gordillo, Hernán Lupu, Germán Díaz, Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Cristian Penilla, Valentín Robaldo.

En la vereda de al frente, Alianza Atlético llegará a este encuentro con una sentida derrota por la mínima diferencia frente a Los Chankas. El elenco Andahuaylino impuso condiciones de local y consiguió vencer al 'Vendaval' con el único tanto de Marlon Torres. Bajo esa premisa, el estratega Federico Urciuoli ya trabaja en una nueva táctica para ganar en Trujillo.

Alianza Atlético apunta a recuperarse tras derrota ante Los Chankas

El plantel sullanense estará completo y no presenta ninguna baja para recibir a los íntimos en el norte del país. Ante ello, el comando técnico deposita toda su confianza en los mismos elementos, con Gordillo, Lupu, Díaz, y Robaldo como referentes.