Seleccionado peruano se sumará a los entrenamientos de Alianza Lima: "La próxima semana..."

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento de la temporada luego de haber sido eliminado de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules cayeron ante 2 de Mayo en el global y ahora deberán enfocarse únicamente en la Liga 1 2026. En ese contexto, se conoció que una figura nacional se incorporará a los trabajos de los blanquiazules para la temporada.

Seleccionado peruano se sumará a los entrenamientos de Alianza Lima

LÍBERO pudo conocer, mediante su edición impresa, que los blanquiazules se pueden ilusionar con el regreso de un talentoso jugador. Se trata de Jean Pierre Archimbaud, quien ha estado al margen del plantel tras sufrir una lesión en la rodilla, por lo que no fue considerado por Pablo Guede para los primeros partidos.

El volante nacional ya se encuentra en un mejor estado físico y su recuperación ha sido todo un éxito, por lo que desde la próxima semana se unirá a los trabajos junto al resto de los jugadores blanquiazules. Archimbaud deberá destacar desde el primer momento para poder ganarse un lugar en el equipo por lo que resta de la Liga 1.

Jean Pierre Archimbaud logró recuperarse y se incorporará a los entrenos de Alianza Lima.

Los 'íntimos' tendrán la obligación de salir campeón nacional en esta temporada para hacer olvidar la bochornosa eliminación que sufrieron en la Copa. Por lo que buscan contar con la presencia y el talento de cada uno de sus fichajes y figuras que están en el plantel. En ese sentido, el regreso del popular 'Chocherita' representará una nueva opción en el mediocampo.

Jean Pierre Archimbaud y su paso por la selección peruana

Durante la temporada 2024, Jean Pierre Archimbaud recibió el llamado de la selección peruana para disputar algunos partidos de las Eliminatorias 2026; en aquel momento, el volante militaba en FBC Melgar. Con la 'Bicolor' ha disputado 3 partidos a nivel internacional.