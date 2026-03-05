Referente de Universitario da su opinión sobre posible llegada de Ugarriza: "Sí, traería.."

Recientemente se informó que Adrián Ugarriza tiene planeado salir de Israel por el conflicto bélico que existe en medio oriente, aunque todavía analizará si es seguro seguir en el Kiryat Shmona del mencionado país o si continuará con su carrera profesional en la Liga 1. En ese sentido, ante una ola de rumores, un referente de Universitario de Deportes opinó sobre si los cremas deben ir o no por su contratación.

Se trata de Mauro Cantoro, exfutbolista que salió campeón con la 'U' y ahora es panelista del programa Desmarcados en YouTube, donde fue consultado sobre si la llegada de 'Uga' le haría bien o no al elenco merengue y sobre todo en estos momentos que se ha confirmado la lesión por más de un mes de Sekou Gassama, quien había llegado como su '9' estrella para la presente temporada. Recordemos que el mercado de fichajes aún cierra el 15 de marzo.

"Si es una ocasión especial, sí traería a Adrián Ugarriza a la ‘U’. A mí me gusta. En su tiempo en Universitario no lo hizo mal, pero tenía mucha competencia. Tenía condiciones", resaltó el exgoleador de Universitario de Deportes sobre la llegada del futbolista que hoy milita en Israel, asegurando que no sería mala idea contratar al hombre con paso por la selección peruana.

Vale precisar que otro que puede volver a la Liga 1 es Fernando Pacheco, quien se encuentra en el mismo equipo que Adrián Ugarriza y busca irse con su compatriota de Israel. Según diversas fuentes, Sport Boys está tras sus pasos para seguir armando un tremendo plantel junto a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza.

¿Cuándo se definirá el futuro de Adrián Ugarriza?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, todavía el próximo lunes ambos futbolistas sabrán si vuelven o no al Perú. "Ellos tienen contrato vigente con el club de Israel y están citados para, este lunes, volver a entrenar pero en otra ciudad más alejada. Si ven que se puede viajar y entrenar normal, van a seguir, pero sino evalúan romper el contrato y volver a la Liga 1", precisó.

¿En qué clubes ha jugado Adrián Ugarriza?

