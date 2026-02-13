Alianza Lima y el 'refuerzo' que suma para vencer a Alianza Atlético por Liga 1

Alianza Lima tiene un único reto en lo que queda de la temporada y es ser campeones de la Liga 1. Lo de la Copa Libertadores ya quedó en el pasado, así que deberán empezar a demostrar que pueden dominar el torneo por encima de Universitario. Hace unos minutos los blanquiazules se presentaron en el aeropuerto para tomar un vuelo rumbo a Trujillo.

Convocados de Alianza Lima

"El potrillo de Alianza Lima, Jiuseppi García, viaja a Trujillo con la delegación íntima. Kevin Quevedo, Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Fernando Gaibor también integran la delegación", informó el periodista Gerson Cuba. Sí, se está confirmado la presencia de García, futbolista de 18 años que es defensa central, pero puede jugar como lateral izquierdo. Es zurdo.

La última vez que Alianza Lima enfrentó a Alianza Atlético de visita también fue en Trujillo y el partido se jugó en la temporada 2025. Lamentablemente, no terminó como muchos esperaban. Ese día perdieron 3-1, justo cuando estaban en medio de su participación en la fase previa de la Copa Libertadores. Ahora no deberían tener problemas en asegurar el triunfo.

Rival y fecha del partido de Alianza Lima

El partido entre Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026 se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de Trujillo. El partido se jugará a partir de las 20:00 horas (horario de Perú) y lo podrán seguir a través de la señal de L1 MAX.

Alianza Atlético empezó la temporada 2026 ganándole a Cusco FC, pero en la segundo fecha cayeron de visita ante Los Chankas. Es un rival sumamente complicado, que coincidentemente se agranda cuando enfrenta a Alianza Lima