Franco Navarro dio impactante mensaje sobre la eliminación de Alianza Lima: "El objetivo..."

Alianza Lima no ha iniciado de buena manera la temporada, luego de ser eliminado por 2 de Mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules tenían la obligación de imponerse ante un rival considerado inferior pero su rendimiento fue decepcionante. Tras ello, Franco Navarro se pronunció con un rotundo mensaje y sorprendió al minimizar este suceso.

Franco Navarro dio impactante mensaje minimizando eliminación de Alianza Lima

Durante un evento organizado por el club, el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, conversó con la periodista Ana Lucía Rodríguez para las cámaras de 'L1 Radio' y no dudó en referirse sobre la dolorosa eliminación ante 2 de Mayo.

Según indicó el directivo, desde la interna del club están muy afectados por haber quedado fuera del torneo, pero consideró que el fútbol es muy sorpresivo y era una posibilidad. Sin embargo, Navarro dejó en claro que la Copa Libertadores no era una prioridad para el equipo, pues el verdadero objetivo es poder salir campeón en la Liga 1 2026.

Video: L1 Radio

"Estamos todos dolidos con lo que pasó ayer, teníamos la ilusión de clasificar y pasar esta fase, pero el fútbol te da sorpresas. Tenemos una responsabilidad enorme porque desde que empezó el año el mensaje fue claro: el objetivo es el primer lugar en el torneo 2026. Para eso estamos trabajando y trajimos a un cuerpo técnico con toda la experiencia y capacidad", fueron las palabras del directivo.

En esa línea, Franco Navarro señaló que seguirán trabajando con la mente puesta en destacar en el torneo local, ya que considera que tienen un cuerpo técnico y plantel de primer nivel para dar de que hablar.

Franco Navarro Mandayo habló sobre el futuro de Pablo Guede

Por su parte, el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, respaldó la continuidad de Pablo Guede en el banquillo.“No solamente Pablo (Guede), sino también todos los jugadores tienen nuestro respaldo y del club. Si bien es cierto ha sido un golpe muy duro, pero van cuatro partidos oficiales de este año y hay que tomar las cosas con calma", indicó.