Franco Navarro Jr. habló si continuará junto a su padre en Alianza Lima: "No..."

Tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 a manos de 2 de Mayo, club que en teoría era sumamente inferior a los de Matute, muchos hinchas han pedido cambios inmediatos en la directiva. Ante ello, Franco Navarro Jr. habló sobre si seguirá en tienda blanquiazul junto a su padre y también si Pablo Guede permanecerá siendo el director técnico del club durante el Torneo Apertura.

La gran cantidad de aficionados culpan a 'los Navarro' de todo lo que viene sucediendo con el conjunto íntimo, ya que decisión suya fue sacar tanto a Néstor Gorosito como Hernán Barcos y colocar al nuevo entrenador en su lugar. Recordemos que en el último duelo copero se notó mucho la ausencia del 'Pirata' y la pésima capacidad de reacción que tiene el comando técnico. Por ello, la prensa local cuestionó al actual gerente deportivo de La Victoria.

"Lo menos importante es la continuidad o no de nosotros. Lo importante es que los jugadores estén bien y enfocarnos en el próximo partido", precisó", indicó Franco Navarro Jr. cuando se le preguntó sobre si seguirá en Alianza Lima junto a su padre, por lo que dio a entender que de momento no tocará el tema y ambos permanecerán en tienda blanquiazul buscando salir campeones de la Liga 1 2026.

De igual manera, el gerente deportivo se refirió al futuro de Pablo Guede debido a que ha sido sumamente cuestionado por sus decisiones dentro del campo, sobre todo por cambiar tanto de alineación cada encuentro. "Todos los jugadores tienen el respaldo nuestro en el club. Ha sido un golpe duro pero van recién 4 partidos oficiales y hay que tomar las cosas con calma", agregó el mencionado personaje.

Franco Navarro también habló sobre Pablo Guede

Franco Navarro padre, el director deportivo del club, también se refirió a la continuidad del director técnico argentino en Alianza Lima. "Tenemos un objetivo claro, nos lo pusieron desde que empezó el año queremos ser campeones en el 2026 y para eso nos hemos preparado y seguiremos luchando. En el medio estaba el torneo internacional, lo perdimos, pero hay cosas buenas que se están haciendo. Hay que tener confianza en el cuerpo técnico, y jugadores", indicó.