El gesto que realizó Alan Cantero a los hinchas de Alianza Lima tras ola de insultos - VIDEO

Un golpe histórico sacudió Matute. La eliminación de Alianza Lima a manos de 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026 ha causado demasiada amargura en la hinchada blanquiazul, misma que comenzó a lanzar insultos contra los futbolistas una vez culminado el encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva. Ante esta serie de ofensas verbales, Alan Cantero respondió con un fuerte gesto a la afición.

Sin duda alguna los íntimos se encuentran en el ojo de la tormenta luego de un pésimo inicio de temporada. El elenco de Pablo Guede tuvo escándalo por indisciplina, no consigue un once titular, es ineficaz en ataque, y ahora acaba de quedarse sin torneo Conmebol para el resto de la campaña. Motivo por el cual la barra de La Victoria se mostró sumamente indignada con sus jugadores.

Pese a ello, uno de los pocos futbolistas que reconoció su error fue Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo pero poco o nada pudo hacer para que Alianza Lima pueda darle vuelta a la serie. El delantero argentino fue consciente de ello y por eso le pidió perdón a todos los hinchas cuando se retiraba del césped en Matute. Con ambas manos hizo un conocido gesto que se ganó las palmas del público.

Sin embargo, los aficionados permanecen sumamente amargados con los futbolistas blanquiazules y sobre todo con el comando técnico, por lo que vienen exigiendo la salida inmediata de Pablo Guede. Recordemos que el entrenador argentino cada partido prueba una nueva alineación y esto incomoda bastante a los hinchas, quienes tienen miedo de perder también el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, ahora Alianza Lima debe centrarse en la Liga 1 y por ello enfrentará este sábado 14 de febrero a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Mansiche de Trujillo desde las 20.30 horas, por la fecha número 3 del Torneo Apertura 2026. Asimismo, la transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV para todo el territorio peruano.