La insólita razón por la que 2 de Mayo entró a la Libertadores y terminó eliminando a Alianza Lima

Y pensar que 2 de Mayo no tenía que jugar la Copa Libertadores 2026, pero el destino quiso que sea parte y que eliminen a Alianza Lima. El modesto equipo paraguayo se hizo fuerte de local y empató de visita para dejar afuera al equipo de La Victoria. Con un global de 2-1 los paraguayos lograron la hazaña en su primera participación en la copa. De esta manera clasificaron:

¿Cómo clasificó 2 de Mayo a la Copa Libertadores?

Lo que muchos no saben es la forma en la que el club paraguayo clasificó a la Copa Libertadores, pues quedó en el quinto lugar de la Liga de Paraguay y le correspondía clasificar a la Copa Sudamericana. Para suerte de ellos, se terminaron beneficiando con el descenso de un equipo: General Caballero. Este club se fue a la baja y benefició al nuevo 'terror' de Alianza Lima.

2 de Mayo celebró en el camerino de Alianza Lima



Sucede que Sportivo 2 de Mayo jugó la final de la Copa Paraguay contra General Caballero. Este último descendió a segunda división y por normativa no puede jugar la Copa Libertadores. Al ser los finalistas de la copa, se terminaron llevando el último boleto al torneo internacional. Ahora eliminaron a Alianza Lima, pasaron de fase y se verán las caras con Sporting Cristal para seguir con el sueño.

¿Qué es lo que viene para Alianza Lima?

Tras la eliminación, las cosas en Matute no están nada tranquilas. Gran cantidad de hinchas cuestionan el respaldo a Pablo Guede para siga en el cargo. De no ganar de visita ante Alianza Atlético, las cosas se pueden poner feas en la interna. Este año Alianza Lima está obligado a ganar la Liga 1, más ahora que no va a competir en torneo internacional.

Los blanquiazules viajarán el viernes a Trujillo para enfrentar al elenco 'churre', un rival sumamente complicado. El año pasado el equipo de Sullana le volteó el partido a Alianza Lima y terminó ganando 3-1. Si se repite la historia, parece que la gerencia directiva tomará cartas en el asunto. Este partido tendrán que ganarlo sí o sí.