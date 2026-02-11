Se fue de Alianza Lima en busca de oportunidades y ahora firmó por campeón peruano: "Talento"

0

Fue considerado como una de las grandes promesas de Alianza Lima, pero se fue del equipo ante la falta de minutos y ahora fue anunciado por un mítico club nacional.

Angel Curo
Se fue de Alianza Lima en busca de oportunidades y ahora firmó por campeón peruano | Composición: Líbero
Alianza Lima es uno de los clubes que más jugadores aportan al fútbol peruano, muchos de ellos salidos de sus categorías inferiores, aunque no todos logran tener chances de poder destacar con el primer equipo en la Liga 1. Este es el caso de un talentoso jugador que dejó al club tras no gozar minutos y jugará todo el 2026 con un equipo campeón nacional.

Se fue de Alianza Lima en busca de oportunidades y ahora firmó por campeón peruano

Se trata de Sebastián Amasifuén, portero de 21 años que surgió desde la menores de Alianza Lima y finalizó su contrato con el primer equipo para este temporada. Tras no haber sido considerado, el joven guardameta ya definió su futuro deportivo y acaba de ser anunciado como nuevo jugador de Unión Comercio, club que salió campeón de la Copa Perú en 2010.

El 'Poderoso de San Martín' hizo oficial la llegada de Amasifuén en sus canales oficiales para disputar la Liga 2 y le deseó los mejores éxitos en esta nueva etapa de su carrera. Cabe señalar que esta operación se da en condición de préstamos, ya que su pase aún pertenece a Alianza Atlético de Sulllana.

Sebastián Amasifuén

Sebastián Amasifuén, ex Alianza Lima, fue presentado con Unión Comercio.

"Anunciamos con alegría la incorporación al equipo del arquero Sebastián Amasifuén por toda la temporada. Confiamos en que su talento nos ayudará a lograr los objetivos. ¡Éxitos Sebastián! Unidos por un mismo objetivo", mencionó el club en su publicación.

De esta forma, el exguardameta de Alianza Lima continuará su carrera en la segunda división de nuestro balompié, donde buscará destacar y convertirse en una de la figuras de Unión Comercio con el objetivo de retornar a la élite.

Sebastián Amasifuén fue convocado con la selección peruana

Cabe señalar que Sebastián Amasifuén fue considerado como una de las grandes promesas de los 'íntimos' al punto que integró en varias ocasiones la nómina de la selección peruana para la categoría sub-20. Con la 'Bicolor', el portero disputó 11 partidos, dejando un gran desempeño en el arco.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

