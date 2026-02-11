Prensa paraguaya dio firme calificativo a Alianza Lima por partido ante 2 de Mayo: "No es..."

Alianza Lima se prepara para enfrentar HOY a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules buscarán remontar el marcador con el apoyo de su hinchada en Matute y seguir rumbo a la etapa de grupos del torneo continental. Previo a este compromiso, un medio paraguayo sorprendió con una rotunda opinión del equipo de Pablo Guede.

Prensa paraguaya dio firme calificativo a Alianza Lima por partido ante 2 de Mayo

A pocas horas del inicio del partido, el medio 'La Tribuna' analizó el duelo de vuelta y resaltó que 2 de Mayo está muy cerca de lograr una hazaña importante en su historia. Sin embargo, también puso la lupa sobre Alianza Lima y no dudó en referirse a la jerarquía internacional que los caracteriza.

En su portal web calificaron al cuadro blanquiazul como un “equipo tradicional” en el torneo de la Conmebol, advirtiendo que no es un rival que pueda ser subestimarlo, ya que suele competir de igual a igual ante clubes de gran renombre. Una muestra de su jerarquía.

La Tribuna de Paraguay elogió la jerarquía de Alianza Lima previo partido ante 2 de Mayo.

"Es importante mencionar que Alianza no es cualquier contrincante, se trata de un equipo tradicional de Copa que, si bien aún no la ha ganado, siempre complica a otros equipos importantes de Sudamérica", señalaron en la publicación.

Además, destacaron el ambiente que se vivirá en el Estadio Alejandro Villanueva y el papel de su hinchada, remarcando que convierte el escenario en una plaza difícil por la presión constante desde las tribunas.

"Eduardo Ledesma, entrenador del Gallo, es consciente de que el duelo de esta noche será totalmente distinto, jugando de visita y con una hinchada exigente y bulliciosa", agregaron.

Alianza Lima recuperó a Fernando Gaibor para la vuelta

El cuadro blanquiazul anunció su lista de convocados con la presencia de Fernando Gaibor. El ecuatoriano se logró recuperar de sus molestias y apunta a poder ser titular en el mediocampo ante 2 de Mayo, con el fin de aportarle dinamismo al jugo de Alianza Lima.