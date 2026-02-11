- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Prensa paraguaya dio firme calificativo a Alianza Lima por partido ante 2 de Mayo: "No es..."
En Paraguay calientan el Alianza Lima vs 2 de Mayo, luego de que un reconocido medio diera una firme opinión sobre los blanquiazules previo duelo de Copa Libertadores.
Alianza Lima se prepara para enfrentar HOY a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los blanquiazules buscarán remontar el marcador con el apoyo de su hinchada en Matute y seguir rumbo a la etapa de grupos del torneo continental. Previo a este compromiso, un medio paraguayo sorprendió con una rotunda opinión del equipo de Pablo Guede.
PUEDES VER: Alianza Lima vs. 2 de Mayo: la imponente alineación de Guede para clasificar a la fase 2
Prensa paraguaya dio firme calificativo a Alianza Lima por partido ante 2 de Mayo
A pocas horas del inicio del partido, el medio 'La Tribuna' analizó el duelo de vuelta y resaltó que 2 de Mayo está muy cerca de lograr una hazaña importante en su historia. Sin embargo, también puso la lupa sobre Alianza Lima y no dudó en referirse a la jerarquía internacional que los caracteriza.
En su portal web calificaron al cuadro blanquiazul como un “equipo tradicional” en el torneo de la Conmebol, advirtiendo que no es un rival que pueda ser subestimarlo, ya que suele competir de igual a igual ante clubes de gran renombre. Una muestra de su jerarquía.
La Tribuna de Paraguay elogió la jerarquía de Alianza Lima previo partido ante 2 de Mayo.
"Es importante mencionar que Alianza no es cualquier contrincante, se trata de un equipo tradicional de Copa que, si bien aún no la ha ganado, siempre complica a otros equipos importantes de Sudamérica", señalaron en la publicación.
Además, destacaron el ambiente que se vivirá en el Estadio Alejandro Villanueva y el papel de su hinchada, remarcando que convierte el escenario en una plaza difícil por la presión constante desde las tribunas.
"Eduardo Ledesma, entrenador del Gallo, es consciente de que el duelo de esta noche será totalmente distinto, jugando de visita y con una hinchada exigente y bulliciosa", agregaron.
Alianza Lima recuperó a Fernando Gaibor para la vuelta
El cuadro blanquiazul anunció su lista de convocados con la presencia de Fernando Gaibor. El ecuatoriano se logró recuperar de sus molestias y apunta a poder ser titular en el mediocampo ante 2 de Mayo, con el fin de aportarle dinamismo al jugo de Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90