Altas y bajas confirmadas de Alianza Lima para el partido ante 2 de Mayo

Este miércoles 11 de febrero, Alianza Lima se medirá ante 2 de Mayo en busca de conseguir la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Pablo Guede tendrá que darle vuelta al marcador tras perder 1-0 en Paraguay. Las lesiones han estado más que presentes en el club blanquiazul, por lo que se confirmó que no se contará con grandes figuras.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores

Todo va quedando listo para el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. El ganador de esta serie se convertirá en el rival de Sporting Cristal, equipo peruano que clasificó directamente a la siguiente fase tras terminar en el tercer puesto en la Liga 1. A pesar de las bajas que se anunciaron en el equipo Íntimo, la buena noticia es que también regresaron otros futbolistas que podrían ser decisivos para este esperado duelo.

Alianza Lima: bajas y altas para jugar contra 2 de Mayo

Luego de conocer la lista de convocados de Alianza Lima, finalmente se supo que uno de los jugadores que regresa al plantel será Fernando Gaibor, quien podría salir desde el arranque para jugar ante 2 de Mayo. Estos son los jugadores que no serán parte del partido en Matute y también quiénes serán los que están de regreso a la concentración.

Entre los jugadores que recupera Alianza Lima para el cotejo en la Copa Libertadores están: Luis Ramos, Fernando Gaibor, Luis Advíncula, Josué Estrada y Cristian Carbajal. Mientras que los lesionados para este partido son: Esteban Pavez, Guillermo Viscarra, Archimbaud y Jesús Castillo.

Alianza Lima definirá su pase a la Fase 2 ante 2 de Mayo.

De superar la llave ante 2 de Mayo, Alianza Lima se enfrentará una vez más ante Sporting Cristal y revivirá uno de los partidos con los que cerró la temporada pasada. De momento, no se conoce la fecha para el debut del cuadro 'celeste' en Copa Libertadores.