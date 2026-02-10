0

Alianza Lima lanzó lista de convocados para enfrentar a 2 de Mayo y tomó decisión con Gaibor

Alianza Lima emitió su lista de convocados para enfrentar a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. ¿Qué pasó con Fernando Gaibor?

Francisco Esteves
Alianza Lima lanzó su lista de convocados.
Alianza Lima lanzó su lista de convocados. | Foto: Alianza Lima - X.
Pensando en el partido con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima emitió su lista de convocados para este miércoles 11 de febrero y en ella hay algunas sorpresas. Además, el DT Pablo Guede tomó una firme decisión con Fernando Gaibor, de quien se decía contaba con posibilidades de jugar en Matute pese a que hace poco se encontraba lesionado. Revisa la nómina completa.

Alianza Lima no jugará la Copa Libertadores 2026.

Como sabemos, los íntimos tienen ciertas bajas para este compromiso y las más significativas son las de Guillermo Viscarra y Esteban Pavez, aunque también es importante mencionar las ausencias de Jean Pierre Archimbaud y Jesús Castillo. Por ello, ninguno de los cuatro elementos fue llamado por el entrenador argentino para el duelo de vuelta por la Fase 1 de la competición Conmebol.

No obstante, quienes sí aparecen en la lista de convocados son Fernando Gaibor y Josué Estrada. El ecuatoriano no jugó el fin de semana en la Liga 1 por decisión técnica, ya que Pablo Guede quería guardarlo para este miércoles ante 2 de Mayo. Por su parte, el defensor peruano sorprendió con su evolución y estará con Alianza Lima para buscar la clasificación en la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima

Fernando Gaibor fue convocado en Alianza Lima.

Lista de convocados en Alianza Lima para la Copa Libertadores

PORTEROS

  • Alejandro Duarte
  • Ángel de la Cruz

DEFENSAS

  • Luis Advíncula
  • Marco Huamán
  • Mateo Antoni
  • D'Alessandro Montenegro
  • Renzo Garcés
  • Gianfranco Chávez
  • Cristian Carbajal
  • Josué Estrada
  • Jussepi García

MEDIOCAMPISTAS

  • Pedro Aquino
  • Alessandro Burlamaqui
  • Fernando Gaibor
  • Alan Cantero
  • Gaspar Gentile
  • Kevin Quevedo
  • Eryc Castillo
  • Piero Cari
  • Jairo Vélez

DELANTEROS

  • Paolo Guerrero
  • Federico Girotti
  • Luis Ramos

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva este miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el partido de Copa Libertadores totalmente online mediante Disney Plus si es que cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

