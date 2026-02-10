- Hoy:
Alianza Lima lanzó lista de convocados para enfrentar a 2 de Mayo y tomó decisión con Gaibor
Alianza Lima emitió su lista de convocados para enfrentar a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. ¿Qué pasó con Fernando Gaibor?
Pensando en el partido con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima emitió su lista de convocados para este miércoles 11 de febrero y en ella hay algunas sorpresas. Además, el DT Pablo Guede tomó una firme decisión con Fernando Gaibor, de quien se decía contaba con posibilidades de jugar en Matute pese a que hace poco se encontraba lesionado. Revisa la nómina completa.
Como sabemos, los íntimos tienen ciertas bajas para este compromiso y las más significativas son las de Guillermo Viscarra y Esteban Pavez, aunque también es importante mencionar las ausencias de Jean Pierre Archimbaud y Jesús Castillo. Por ello, ninguno de los cuatro elementos fue llamado por el entrenador argentino para el duelo de vuelta por la Fase 1 de la competición Conmebol.
No obstante, quienes sí aparecen en la lista de convocados son Fernando Gaibor y Josué Estrada. El ecuatoriano no jugó el fin de semana en la Liga 1 por decisión técnica, ya que Pablo Guede quería guardarlo para este miércoles ante 2 de Mayo. Por su parte, el defensor peruano sorprendió con su evolución y estará con Alianza Lima para buscar la clasificación en la Copa Libertadores 2026.
Fernando Gaibor fue convocado en Alianza Lima.
Lista de convocados en Alianza Lima para la Copa Libertadores
PORTEROS
- Alejandro Duarte
- Ángel de la Cruz
DEFENSAS
- Luis Advíncula
- Marco Huamán
- Mateo Antoni
- D'Alessandro Montenegro
- Renzo Garcés
- Gianfranco Chávez
- Cristian Carbajal
- Josué Estrada
- Jussepi García
MEDIOCAMPISTAS
- Pedro Aquino
- Alessandro Burlamaqui
- Fernando Gaibor
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Kevin Quevedo
- Eryc Castillo
- Piero Cari
- Jairo Vélez
DELANTEROS
- Paolo Guerrero
- Federico Girotti
- Luis Ramos
Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión
Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva este miércoles 11 de febrero desde las 19.30 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el partido de Copa Libertadores totalmente online mediante Disney Plus si es que cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.
