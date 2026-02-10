0

Tecnico campeón de Liga 1 hace fuerte confesión sobre llegar a Alianza Lima: “Puede ser…”

Un conocido director técnico no descarta llegar a Alianza Lima para luchar por el título de la Liga 1, ya que le tiene mucho cariño al club.

Francisco Esteves
Alianza Lima y un posible técnico a futuro.
Alianza Lima y un posible técnico a futuro. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Recientemente Pablo Guede ha sido muy criticado en Alianza Lima por sus alineaciones, ya que se le dio por experimentar ante 2 de Mayo y perdió en la ida de la Fase 1 por la Copa Libertadores 2026. Por ello, los aficionados quieren que el entrenador se ponga las 'pilas' y un estratega extranjero sorprendió al revelar que le gustaría dirigir a los blanquiazules. ¿Quién es?

DT de 2 de Mayo mencionó a Universitario.

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo sorprende con mensaje que incomodará a Universitario: "Capiatazo"

Nos referimos a Carlos Bustos, argentino que salió campeón de la Liga 1 con los íntimos en el 2021 tras vencer a Sporting Cristal por 1-0, con el recordado gol de Hernán Barcos en el Estadio Nacional. En ese sentido, ahora al director técnico le preguntaron en L1 MAX qué opina sobre los de Matute y si le gustaría en algún momento de su carrera profesional volver a ser su DT.

"Puede ser que en algún momento vuelva a Alianza. Sin ser el mejor equipo de la competencia, nosotros fuimos campeones", precisó el entrenador que actualmente está en UTC de Cajamarca, buscando volver a hacer historia en el fútbol peruano. El 'Gavilán' deberá enfrentarse a Alianza Lima en el Torneo Apertura, por lo que el estratega se reencontrará con su antiguo club.

"Siempre vamos a estar agradecido a la gente de Alianza Lima, vivimos un año y nueve meses muy lindos, muy buenos. No he ido mucho pero sí nos tocó ir a una presentación con Blooming, también fui a ver otro partido y el trato es excelente. Nos tocó llegar en una etapa muy difícil y creo que lo hicimos bastante bien, contento y siempre agradecido al club", agregó Carlos Bustos.

Trayectoria de Carlos Bustos como DT

Estos han sido sus clubes:

  • Monarcas Morelia
  • Neza
  • Chivas
  • Dorados Sinaloa
  • San Luis
  • Cafetaleros
  • U. San Martín
  • FBC Melgar
  • Alianza Lima
  • Blooming
  • The Strongest
  • Deportivo Garcilaso
  • UTC

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Miguel Trauco dejará Alianza Lima para firmar por campeón peruano: "Conversaciones"

  2. Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario: "Fue..."

  3. Selección peruana a solo un paso de clasificar al Mundial 2030 sin disputar las Eliminatorias

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano