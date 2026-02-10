Tecnico campeón de Liga 1 hace fuerte confesión sobre llegar a Alianza Lima: “Puede ser…”

Recientemente Pablo Guede ha sido muy criticado en Alianza Lima por sus alineaciones, ya que se le dio por experimentar ante 2 de Mayo y perdió en la ida de la Fase 1 por la Copa Libertadores 2026. Por ello, los aficionados quieren que el entrenador se ponga las 'pilas' y un estratega extranjero sorprendió al revelar que le gustaría dirigir a los blanquiazules. ¿Quién es?

Nos referimos a Carlos Bustos, argentino que salió campeón de la Liga 1 con los íntimos en el 2021 tras vencer a Sporting Cristal por 1-0, con el recordado gol de Hernán Barcos en el Estadio Nacional. En ese sentido, ahora al director técnico le preguntaron en L1 MAX qué opina sobre los de Matute y si le gustaría en algún momento de su carrera profesional volver a ser su DT.

"Puede ser que en algún momento vuelva a Alianza. Sin ser el mejor equipo de la competencia, nosotros fuimos campeones", precisó el entrenador que actualmente está en UTC de Cajamarca, buscando volver a hacer historia en el fútbol peruano. El 'Gavilán' deberá enfrentarse a Alianza Lima en el Torneo Apertura, por lo que el estratega se reencontrará con su antiguo club.

"Siempre vamos a estar agradecido a la gente de Alianza Lima, vivimos un año y nueve meses muy lindos, muy buenos. No he ido mucho pero sí nos tocó ir a una presentación con Blooming, también fui a ver otro partido y el trato es excelente. Nos tocó llegar en una etapa muy difícil y creo que lo hicimos bastante bien, contento y siempre agradecido al club", agregó Carlos Bustos.

Trayectoria de Carlos Bustos como DT

Estos han sido sus clubes: