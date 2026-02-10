- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Táchira vs The Strongest
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Tecnico campeón de Liga 1 hace fuerte confesión sobre llegar a Alianza Lima: “Puede ser…”
Un conocido director técnico no descarta llegar a Alianza Lima para luchar por el título de la Liga 1, ya que le tiene mucho cariño al club.
Recientemente Pablo Guede ha sido muy criticado en Alianza Lima por sus alineaciones, ya que se le dio por experimentar ante 2 de Mayo y perdió en la ida de la Fase 1 por la Copa Libertadores 2026. Por ello, los aficionados quieren que el entrenador se ponga las 'pilas' y un estratega extranjero sorprendió al revelar que le gustaría dirigir a los blanquiazules. ¿Quién es?
Nos referimos a Carlos Bustos, argentino que salió campeón de la Liga 1 con los íntimos en el 2021 tras vencer a Sporting Cristal por 1-0, con el recordado gol de Hernán Barcos en el Estadio Nacional. En ese sentido, ahora al director técnico le preguntaron en L1 MAX qué opina sobre los de Matute y si le gustaría en algún momento de su carrera profesional volver a ser su DT.
"Puede ser que en algún momento vuelva a Alianza. Sin ser el mejor equipo de la competencia, nosotros fuimos campeones", precisó el entrenador que actualmente está en UTC de Cajamarca, buscando volver a hacer historia en el fútbol peruano. El 'Gavilán' deberá enfrentarse a Alianza Lima en el Torneo Apertura, por lo que el estratega se reencontrará con su antiguo club.
"Siempre vamos a estar agradecido a la gente de Alianza Lima, vivimos un año y nueve meses muy lindos, muy buenos. No he ido mucho pero sí nos tocó ir a una presentación con Blooming, también fui a ver otro partido y el trato es excelente. Nos tocó llegar en una etapa muy difícil y creo que lo hicimos bastante bien, contento y siempre agradecido al club", agregó Carlos Bustos.
Trayectoria de Carlos Bustos como DT
Estos han sido sus clubes:
- Monarcas Morelia
- Neza
- Chivas
- Dorados Sinaloa
- San Luis
- Cafetaleros
- U. San Martín
- FBC Melgar
- Alianza Lima
- Blooming
- The Strongest
- Deportivo Garcilaso
- UTC
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90