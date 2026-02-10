Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, quedó rendido ante seis jugadores de Alianza: "Fundamentales"

Alianza Lima buscará sellar un noche mágica de Copa Libertadores 2026 este miércoles 11 de febrero y eliminar a 2 de Mayo por la fase previa del torneo. Previo a este cotejo, el técnico Eduardo Ledesma se pronunció sobre el partido y no dudó en rendirse en elogios ante seis jugadores fundamentales en el esquema de los blanquiazules.

DT de 2 de Mayo, quedó rendido ante seis jugadores de Alianza Lima

En un diálogo con 'Entre Bolas' y los demás medios presentes durante su llegada a territorio nacional, Eduardo Ledesma fue consultado por la dificultad que atraviesa enfrentar a Paolo Guerrero. Ante ello, no dudó en señalar que será un partido decisivo y enfrentarán a jugadores de gran nivel.

Sin embargo, no solo se detuvo para alagar al 'Depredador', sino que también destacó la jerarquía de Eryc Castillo, Advíncula, Vélez y Girotti a quienes catalogó como jugadores fundamentales para Alianza Lima. En esa línea, también recordó la gran actuación que tuvo Gentile en el duelo de ida.

Video: Entre Bolas

"Son partidos muy decisivos. Sabemos que jugamos contra rivales de mucha jerarquía. Está el caso de Eryc Castillo, Luis Advíncula, Jairo Vélez, Federico Girotti, Paolo Guerrero. El otro día Gentile también estuvo bien, son jugadores fundamentales y hay que estar concentrados los 100 minutos, no te da tiempo a relajarte porque cualquiera te puede marcar la diferencia", señaló el estratega.

Por ello, Ledesma consideró que su equipo deberá tener especial cuidado en la vuelta en Matute, ya que ante cualquier distracción, estos futbolistas pueden aprovechar para sacar una ventaja y complicarles la serie.

Alianza Lima recupera a una figura para enfrentar a 2 de Mayo

Para este compromiso, Alianza Lima podrá volver a contar con Fernando Gaibor en su plantel principal. El ecuatoriano había estado ausente en el último partido de Liga 1 por una leve molestia, por lo que tuvo que descansar por precaución. De esta manera, ahora se perfila a ser uno de los jugadores a sumar minutos en esta llave.