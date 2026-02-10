Carlos Zambrano rompió su silencio tras ser denunciado por presunto abuso sexual: "Confío..."

Tras varias semanas sin emitir pronunciamiento alguno respecto a la denuncia por presunto abuso sexual que recibió en Argentina, Carlos Zambrano dio su primera declaración al respecto. Recordemos que el jugador se encuentra apartado del primer equipo de Alianza Lima desde que se conoció la acusación, el pasado 22 de enero.

El 'Kaiser' fue contactado por el programa Combutters, que es conducido por el periodista Philipp Butters, y el jugador envió un audio que fue difundido en el mencionado espacio periodístico.

El todavía defensor blanquiazul no quiso entrar detalles sobre el caso, asegurando que sigue las recomendaciones de su abogado, pero espera que este asunto se resuelva con celeridad y sostiene que confía en lo que resolverán las autoridades.

"Mis abogados me han pedido que por favor no dé ninguna declaración. Confío plenamente en las autoridades uruguayas y en las peruanas, que lleven bien el caso y que se resuelva pronto", dijo el futbolista.

Video: Combutters.

Recordemos que Carlos Zambrano fue denunciado por una joven argentina en su país natal por presuntamente haber sido víctima de abuso sexual. En las declaraciones también se incluyó a Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes ya no pertenecen a Alianza Lima.

Carlos Zambrano acusó de extorsión a joven argentina que lo denunció

Días atrás se conoció que Carlos Zambrano acusó de extorsión a la joven de 22 años que lo denunció por presunto abuso sexual. El abogado del jugador sostiene que la presunta víctima le pidió dinero antes de emitir su denuncia en Argentina. Recordemos que los hechos sucedieron en Montevideo, cuando Alianza Lima disputaba la Serie Río de la Plata.