Abogado de joven argentina lanza dura respuesta a Zambrano por denuncia de presunta extorsión

Luis Deuteris, abogado de la joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, reaccionó de inmediato a la respuesta del defensor de 36 años, luego de que su entorno legal presentara una demanda por una presunta extorsión.

La defensa de la que argentina de 22 años fue entrevistado por RPP y contestó a la situación que ha surgido tras la acusación en contra de su patrocinada por la supuesta extorsión al aún jugador de Alianza Lima, a lo que señaló como una posible estrategia para influir en la imputación que asume por violación.

"En el caso de Zambrano, querer denunciar a la víctima de un delito de abuso para quedar exento de responsabilidad es realmente, le diría que de una bajeza importante", manifestó Luis Deuteris y añadió: "Esto es lo mismo que si yo dijera; bueno a esta señorita le pasó esto porque tenía una falda corta y qué quiere, si tenía una falda corta. Entonces le estamos echando la culpa a la víctima, lo que me parece una barbaridad".

Asimismo, Deuteris tildó de inescrupuloso a Carlos Zambrano, por atreverse a realizar esa acusación en contra de la víctima. Y negó que exista algún vínculo entre los autores de la supuesta extorsión con su defendida.

"Vincular esto con mi patrocinada es una patraña propia de una persona inescrupulosa, en este caso, Zambrano, que es el que hace denuncia, porque el abogado lo que hace es poner en práctica lo que alguien le cuenta", manifestó.

Carlos Zambrano denuncia extorsión

En diálogo con Latina Noticias, el abogado Gonzalo Hidalgo dio a conocer que Carlos Zambrano optó por accionar legalmente contra la mujer que lo señaló por abuso, luego de que, según su versión, se produjera un intento de extorsión en el que también habría participado el entorno de la denunciante. De acuerdo con el documento presentado, los contactos se habrían realizado a través de plataformas digitales.

Asimismo, Hidalgo precisó que la intención de esta acción no es adjudicar responsabilidades penales de manera directa, sino permitir que el Ministerio Público realice las indagaciones correspondientes y establezca el grado de intervención de cada uno de los involucrados en los hechos.