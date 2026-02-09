Precio de entradas para el partido de Alianza Lima vs Sport Boys en Matute por el Apertura

Alianza Lima alista sus mejores fichas para seguir enfocado en conseguir sumar todos los puntos posibles como locales y no cometer el error de años anteriores. El elenco de Pablo Guede se medirá ante uno de los rivales más duros de la Liga 1: Sport Boys. El elenco 'rosado' perdió en la primera fecha y en la segunda empató.

La realidad entre ambos equipos es completamente diferente y es que mientras el Sport Boys tuvo un inicio de temporada sumando pocos puntos, Alianza Lima obtuvo dos victorias en sus dos partidos de la Liga 1. Los históricos equipos se enfrentarán por la cuarta jornada del campeonato local y ya se pueden adquirir las entradas.

Alianza Lima vs Sport Boys: precios de entradas en Matute

A través de las redes sociales de Alianza Lima se confirmó que ya están a la venta las entradas para el partido contra Sport Boys programado para jugarse el próximo 20 de febrero. Los precios van desde S/27.90 en venta preferencial y están disponible desde la página de Joinnus.

Alianza Lima jugará ante Sport Boys por la fecha 4 del Apertura.

Es importante tener en cuenta que antes del duelo contra Sport Boys por la Liga 1, Alianza Lima se estará midiendo a Alianza Atlético como visitante. Recordemos que el equipo de Pablo Guede inició el campeonato local en Huancayo y se llevó una agónica victoria tras gol de Alan Cantero.

Historial de partidos entre Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima y Sport Boys se ven las caras dos veces al año y el récord está más a favor del equipo blanquiazul. De los últimos cinco encuentros, Sport Boys ganó solamente una que fue en el 2023 y el resto son todas victorias de los Íntimos.