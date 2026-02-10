0

Presidente de 2 de Mayo asegura que será una guerra ante Alianza Lima: "David contra Goliat"

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la clasificación en Copa Libertadores 2026, por lo que el presidente del club paraguayo no dudó en lanzar su opinión.

Francisco Esteves
Presidente de 2 de Mayo habló sobre Alianza Lima.
Presidente de 2 de Mayo habló sobre Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
Matute promete ser un campo de batalla este miércoles 11 de febrero, ya que Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo para definir la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el presidente del club paraguayo, Hugo Romero, sorprendió con declaraciones sobre el compromiso y admitió que el conjunto peruano es el claro favorito para llevarse la serie y continuar en el torneo Conmebol.

En diálogo con el periodista José Varela, a través de su canal oficial de YouTube, el mandamás del 'Gallo Norteño' fue consultado sobre su percepción acerca de lo que será el cotejo en el Estadio Alejandro Villanueva. Sobre todo teniendo en cuenta que tienen que defender su ventaja obtenida gracias al 1-0 en el Estadio Río Parapití la semana pasada.

"El fútbol se juega con los pies, pero lo psicológico juega mucho. Alianza Lima, un grande y un poderoso, es un David contra Goliat. Tienen el favoritismo y la presión, porque 2 de Mayo tiene una ventaja mínima", precisó Hugo Romero, dejando en claro que los blanquiazules tendrán el tema mental en contra debido a que ellos no pierden nada si es que quedan eliminados de la Copa Libertadores.

Vale precisar que Alianza Lima debe vencer por 1 gol de diferencia para forzar los penales y por 2 o más si quiere clasificar de forma inmediata a la Fase 2, donde espera Sporting Cristal. Recordemos que en esta instancia ningún partido se define en tiempo extra, ya que si igualan en los 90 minutos todo se decide inmediatamente de pena máxima.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute desde las 19.30 horas de Perú, este miércoles 11 de febrero, y con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el partido de Copa Libertadores totalmente online mediante Disney Plus si es que cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming internacional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

