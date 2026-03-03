Erick Noriega interesa a importante club italiano tras destacar en Gremio: "En la mira"

Las buenas actuaciones de Erick Noriega en Gremio ha hecho que otros equipos empiecen a considerar su fichaje. El futbolista de 24 años dejó el fútbol peruano la temporada pasada y en apenas unos meses en Brasil se ha consolidado como uno de los titulares indiscutibles del 'Tri'. El ex Alianza Lima ha sabido demostrar solidez en defensa y en el mediocampo a lo largo de su corta carrera.

Erick Noriega está en la mira de equipo italiano

De acuerdo a la información de Fábio Vargas, quien sigue de cerca todo el mundo del Gremio, Erick Noriega está en la mira del Atalanta de Italia. Además, el deportista peruano también interesa a otros clubes de Portugal y Francia. El valor del 'Samurái' sigue incrementando debido a sus destacadas actuaciones con la camiseta del equipo dirigido por Luis Castro.

"El club italiano es uno de los equipos que tiene en la mira al centrocampista del Gremio. Noriega ha destacado en los últimos partidos y ya despierta el interés del fútbol europeo", señaló a través de sus redes sociales.

Noriega interesa a equipo de Italia.

La prensa brasileña viene elogiando el rendimiento de Erick Noriega en los últimos compromisos con el Gremio, en los que ha sabido anotar, dar asistencias y ser uno de los más consolidados en el campo de juego. El 'Tri' está a un partido de consolidarse como campeón del Campeonato Gaúcho ante el Internacional y esto enaltecerá aún más su importancia en el equipo.

De concretarse su llegada a Atalanta de Italia o algún otro equipo de Europa, la carrera de Erick Noriega seguiría en crecimiento. Por el momento y a sus 24 años, el 'Samurái' sigue ganando experiencia en una las ligas más destacadas de Sudamérica y pronto podrían haber novedades.