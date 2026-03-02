Prensa brasileña señala el fichaje de Erick Noriega en Gremio tras goleada al Inter: "Pases..."

Gremio mantiene el sueño intacta de consagrarse como campeón de Brasil y sus posibilidades incrementan luego del resultado del primer partido tras sacar una ventaja de tres goles. A pesar del contundente triunfo, la prensa no dudó en compartir la calificación que le dio a cada uno de los jugadores.

PUEDES VER: Dejó Gremio y confirmó que estará con Universitario por la Liga 1 en el Estadio Monumental

Desde su llegada a Brasil, Erick Noriega ha sido calificado como uno de los mejores fichajes de los últimos años de Gremio. El destacado jugador dejó Alianza Lima en busca de conseguir su sueño de triunfar en el extranjero y en el último partido del peruano, la prensa brasileña no dudó en resaltar su rendimiento.

Prensa brasileña señal a Erick Noriega tras goleada a Internacional

La victoria de Gremio por 3-0 ante Internacional es solamente el primer paso para el título. El partido de vuelta se jugará este domingo 8 de marzo y el 'Tri' deberá mantener su ventaja para hacerse con el trofeo. En ese sentido, la goleada del equipo de Erick Noriega fue muy comentada en las redes sociales, por lo que también se puntuó el rendimiento de cada uno de los jugadores que fueron parte del partido y el ex Alianza Lima fue uno de ellos.

"Tuvo buena anticipación, pases y cerró espacios en el marcaje. Proporcionó una buena protección al sistema defensivo", sostuvo Globo, uno de los portales más destacados en Brasil. Erick Noriega fue uno de los jugadores con mejor puntuación de este enfrentamiento.

Erick Noriega cerca de la final del Campeonato Gaúcho.

Su paso por Alianza Lima sirvió para que Erick Noriega tenga el gran salto a nivel profesional y en el 2025 firmó por Gremio de la Série A de Brasil. Su contrato vence a finales de la temporada 2028 y su rendimiento definirá si continúa en el equipo brasileño o no.

Valor actual de Erick Noriega

De acuerdo al portal Transfermarkt, el valor de Erick Noriega incrementó luego de dejar Alianza Lima y demostrar un buen rendimiento en todos sus partidos con la camiseta de Gremio. Su precio actual es de más de 3,50 mill. de euros.