DT de Gremio dio el punto negativo de Erick Noriega pese a su primer gol: "Jugador que..."

Erick Noriega logró anotar su primer gol con la camiseta de Gremio ante Atlético Mineiro en la fecha 4 del Brasileirao. Sin embargo, quien salió al frente para dar un mensaje explicando lo negativo del desempeño del peruano en el equipo brasileño fue su propio técnico, Luis Castro.

Luis Castro, DT de Gremio, dio el punto negativo de Erick Noriega pese a su primer gol

En la conferencia de prensa, Castro fue consultado sobre Noriega por haber anotado su primer gol con Gremio y ser uno de los mejores del plantel en los torneos disputados por el club, incluyendo el Campeonato Gaúcho y el Brasileirao.

Para Luis Castro, Erick Noriega es un gran futbolista que se desempeña bien en el mediocampo del cuadro brasileño junto a sus demás compañeros; sin embargo, tiene que mejorar al momento de saber jugar con sus compañeros que están al lado y no desordenarse.

"Me gusta ver a un equipo jugando uno contra dos. Me gusta el uno contra dos porque normalmente, cuando era jugador, tuve un compañero en el FC Porto, Fernando. Fernando era un jugador que no sabía jugar con nadie a su lado, no lo sabía. Noriega también se desordena un poco cuando tiene a un jugador a su lado, en su espacio, los espacios que tiene que cubrir. Cuando va a moverse, está el segundo mediocampista, choca con él y se descontrola. Hay jugadores así en todo el mundo. Normalmente hay un número cinco y luego los demás, y tienen que conectar un poco más adelante, no a su lado", explicó.

Erick Noriega anotó su primer gol con Gremio en el Brasileirao. Foto: GettyImages.

Además, el entrenador explicó que jugadores como Noriega se encuentran en todas partes del mundo, por lo que él debe mejorar ese aspecto negativo para convertirse en uno de los mejores.

"Para que el mediocampo funcione bien, se necesitan jugadores detrás que puedan servir correctamente. Noriega ha tenido un buen desempeño como volante central. Artur también lo ha hecho bien. Dodi también ha jugado allí, ahora Monsalves ha jugado en esa posición, Willian también. Me gusta, me gusta mucho ver a un equipo con lo que más me agrada, y a veces, si no tengo rival, no me deja, según mi análisis", continuó.

Erick Noriega anotó su primer gol con Gremio

Erick Noriega apareció a los 51 minutos del segundo tiempo del duelo entre Gremio y Atlético Mineiro para anotar el primer gol de su historia en el club y poner adelante a los de Porto Alegre. Asimismo, brindó una asistencia a Marlon para que anotara el gol del triunfo de su equipo en la fecha 4 del Brasileirao.