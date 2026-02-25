Prensa brasileña dio categórica opinión de Erick Noriega tras marcar gol con Gremio: "En la..."

Gremio se logró quedar con la victoria por 2-1 ante Atlético Mineiro por la fecha 4 del Brasileirao 2026. Este partido trajo consigo el debut como goleador de Erick Noriega, quien deslumbró en el mediocampo como pivote y maravilló a los hinchas con un cabezazo para conseguir su primer anotación. Al término del partido, la prensa brasileño no dudó en opinar sobre su desempeño.

Prensa brasileña dio categórica opinión de Erick Noriega tras marcar gol con Gremio

El exjugador de Alianza Lima sigue destacando el fútbol brasileño con la camiseta del 'Tricolor' y fue titular en el duelo ante Atlético Minieiro, demostrando que es un jugador con gran potencia. A los 51 minutos del partido, Erick Noriega conectó de gran forma excepcional un centro en el área para conseguir el 1-0 y anotar su primer gol.

Tras ello, el medio brasileño 'GeGlobo' analizó brevemente su desempeño en el campo y destacó que tuvo una soberbia actuación como pivote, siendo esencial en la propuesta defensiva del equipo. Del mismo modo, remarcó su espectacular anotación.

GeGlobo destacó a Erick Noriega por su actuación en el Gremio vs Atlético Mineiro.

"Sólido en la marcación, estuvo bien en el aire para marcar el primer gol del Gremio", mencionó el citado medio en su publicación. Además, le otorgaron al futbolista una valoración de 7.0, siendo esta la segunda calificacion más alta del equipo.

Por su parte, los hinchas lo destacaron con un 9.1, una muestra de que es uno de los más queridos por los aficionados desde su llegada al club. Cabe señalar que este es el primer gol oficial que consigue el 'Samurái' desde su llegada al fútbol brasileño.

Así fue el gol de Erick Noriega

Erick Noriega y su rendimiento en Gremio

Desde su llegada a Gremio, Erick Noriega se ha consolidado como titular indiscutible jugando la gran mayoría de partidos posibles. En los registros, figura que el 'Samurai' ha disputado en total 25 partidos con la camiseta del 'Tricolor', donde ha marcado un gol y ha brindado dos asistencias.