Histórico de Gremio llenó de elogios a Erick Noriega y revela si puede jugar en Europa: "Tiene..."

Jorge Baidek, campeón del mundo con Gremio y empresario que trabajó con Mourinho, llenó de flores a Erick Noriega tras su primer gol con el Tricolor.

Redacción Líbero
Erick Noriega viene de convertir su primer gol con la camiseta de Gremio. Foto: difusión
Erick Noriega viene de convertir su primer gol con la camiseta de Gremio. Foto: difusión
¿Erick Noriega está para dar el salto al fútbol europeo? Luego de su primer gol con la camiseta de Gremio, tanto hinchas como prensa brasileña se ha empezado a rendir a los pies del futbolista peruano. Incluso ahora último, Jorge Baidek, leyenda del Tricolor y campeón del mundo con este equipo no tardó en elogiar al volante nacional también.

En diálogo con el programa de YouTube 'Denganche', Baidek aseguró que el exjugador de Alianza Lima tiene todas las condiciones para brillar en Europa por su talla y porque tiene buen control del balón.

"Noriega tiene el perfil para jugar en Europa. Si demuestra toda su capacidad, lo puede lograr. Es alto y tiene buen control. Para su posición, tiene un acierto de pases muy positivo. Además, asume responsabilidades", expresó el histórico del Tricolor.

Pero eso no fue todo, pues también añadió que ve a Erick Noriega como una pieza fundamental en Gremio para el futuro: "En Brasil, lo que llama la atención de Noriega es su posicionamiento y su pase corto y largo. También su cabeceo ofensivo y defensivo. Tengo la certeza de que será muy importante este año para Gremio".

Finalmente, Baidek confesó que Erick Noriega está muy comprometido con Gremio: "Conocí a Noriega y a su novia porque fueron a ver el penúltimo partido de Gremio Sub 20. Vive muy cerca de la academia y le gusta ir a ver. Es importante que un jugador con su nombre vea las categorías menores".

