2 de Mayo asusta a Alianza Lima con estadística que podría asegurar su clasificación en la Libertadores

Desde el primer minuto, Alianza Lima tendrá que salir a buscar el partido si quiere revertir la serie y clasificar a la fase 2 de la Copa Libertadores.

Jasmin Huaman
Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute por la Libertadores.
Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute por la Libertadores. | Foto: Composición Líbero
Para mejorar a la campaña anterior en la Copa Libertadores, Alianza Lima primero tiene que ganar la llave ante 2 de Mayo. El equipo dirigido por Pablo Guede parte con desventaja, por lo que debe presentar un once ofensivo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta una estadística que podría complicar la clasificación del equipo Íntimo.

La estadística de 2 de Mayo que asusta a Alianza Lima

A pocas horas del partido decisivo entre 2 de Mayo y Alianza Lima, se dio a conocer una estadística del equipo paraguayo que causa temor en el club blanquiazul. Con la ventaja que llegan a jugar a Matute, la presión la tienen los victorianos, pero jugar como visitante no es algo que le disguste a los de Paraguay.

Si revisamos los resultados de sus últimos partidos, nos damos cuenta que en los últimos cinco duelos ha marcado al menos un gol jugando fuera de casa. No obstante, solamente en dos de ellos se llevó el triunfo, en uno empató y en el resto perdió.

  • Nacional Asunción (5) - 2 de Mayo (1)
  • Olimpia (3) - 2 de Mayo (3)
  • S. Ameliano (2) - 2 de Mayo (3)
  • Sportivo Trinidense (2) - 2 de Mayo (1)
  • Atl. Tembetary (0) - 2 de Mayo (2)
2 de Mayo

2 de Mayo siempre marcó un gol como visitante.

Posible alineación de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Alianza Lima llega de conseguir una agónica victoria ante Comerciantes Unidos en la Liga 1, por lo que el técnico Pablo Guede podría repetir el mismo once que presentó en el partido, que sería: Duarte; Garcés, Antoni, Advíncula, Carbajal, Chávez; Cantero, Vélez; Quevedo, Castillo y Guerrero.

Lo cierto es que Alianza Lima saldrá con la presión de revertir el marcador y al estar jugando como locales frente a su hinchada, los jugadores deberán dejar todo en la cancha.

