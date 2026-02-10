0

Cantero confesó si existe prioridad por la Liga 1 o Libertadores en Alianza: "El objetivo es..."

Tras la victoria ante Comerciantes Unidos por la Liga 1, Alan Cantero, una de las figuras de Alianza Lima, reveló cuál es el objetivo del equipo victoriano.

Jasmin Huaman
Alan Cantero revela cuál es el objetivo de Alianza Lima en la temporada.
Alan Cantero revela cuál es el objetivo de Alianza Lima en la temporada.
En busca de no cometer el mismo error de la temporada pasada, en Alianza Lima tienen claro cuál será la prioridad del equipo para la presente temporada. El argentino Alan Cantero fue tajante al responder si existe prioridad por conseguir mejores resultados en un torneo por encima del otro.

La última victoria conseguida por Alianza Lima les sirvió como advertencia para estar alertas ante los equipos que se muestren con un planteamiento defensivo. A pesar de que el triunfo fue fundamental, los blanquiazules no son ajenos a la presión del hincha.

Alan Cantero revela el objetivo de Alianza Lima

Las últimas actuaciones de Alan Cantero han demostrado que es un jugador clave en el esquema de Pablo Guede, incluso no siendo titular. Precisamente este jugador es quien sorprendió al hablar de la importancia de estar enfocados en la Liga 1 y Copa Libertadores, sin restarle mérito a ninguno de los dos.

"Nosotros estamos muy bien, con mucha confianza, sabemos de lo que somos capaces, estamos preparados para afrontar estos desafíos que tenemos y estamos todos juntos por el mismo objetivo que es tratar de lograr la liga y también hacer un buen papel en la copa", sostuvo el destacado futbolista.

El próximo partido de Alianza Lima será ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores en Matute y luego jugarán como visitante ante Alianza Atlético por la Liga 1 el sábado 14 de febrero. El elenco dirigido por Pablo Guede viene de dos victorias en el campeonato local y se mantiene como uno de los equipos con puntaje ideal.

