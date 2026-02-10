Alianza Lima se quedó sin Copa Libertadores: ¿Qué pasó y quién representará al Perú?

Uno de los dos clubes más importantes del fútbol peruano es sin duda alguna Alianza Lima, por lo que sus hinchas cada año esperan que salgan campeones y lleguen lejos a nivel internacional. Sin embargo, esta campaña los blanquiazules quedaron fuera de la Copa Libertadores y no disputarán ningún torneo Conmebol, lo que generó la incomodidad de sus aficionados.

PUEDES VER: Mundialista con Perú rompe las redes y se estrena como actor en Estados Unidos

Resulta que los íntimos no lograron su clasificación a la máxima cita internacional de Sudamérica, y el elenco que estará en su lugar es Universitario de Deportes. ¿Por qué? Esto se debe al reglamento de la FPF, donde se establece que únicamente el campeón del pasado Torneo Clausura representará a nuestro país en la contienda continental. Eso sí, esto hace referencia únicamente al fútbol femenino.

Es decir, la 'U' disputará la Copa Libertadores Femenina 2026 esta temporada, mientras que Alianza Lima clasificó a la edición 2027 por haber alzado el título de la Liga Femenina 2025. Esta medida se tomó para que los clubes peruanos lleguen mejor preparados y luchen por consagrarse a nivel sudamericano.

Alianza Lima es bicampeón del Perú.

En resumen, Universitario de Deportes será el representante internacional de Perú esta temporada, mientras que los blanquiazules disputarán el certamen recién el próximo año. De momento no hay información de cómo se clasificará al torneo del 2028 y si esta temporada los boletos serán repartidos igual que en el 2025, pero todo lo confirmará la FPF previo al inicio de la Liga Femenina.

Clasificación a la Copa Libertadores Femenina en Perú

Así estuvo repartido el año pasado: