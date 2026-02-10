DT de 2 de Mayo sorprende con mensaje que incomodará a Universitario: "Capiatazo"

Dentro de poco Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute por la vuelta de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de clasificar a la Fase 2 del certamen internacional. En ese sentido, previo al encuentro, el DT del cuadro paraguayo, Eduardo Ledesma, dejó un fuerte comentario sobre Universitario de Deportes y le recordó el famoso 'Capiatazo' de hace unos años.

¿Qué es el 'Capiatazo'?

Como muchos recuerdan, en la edición 2017 del torneo Conmebol ocurrió un hecho totalmente insólito debido a que la 'U' enfrentó a Deportivo Capiatá y quedó eliminado de forma totalmente catastrófica. Sucedió en la Fase 2 de la competición, cuando el elenco de Paraguay disputó una llave de ida y vuelta con los cremas para definir el clasificado a la Fase 3, donde esperaba Atlético Paranaense.

En el primer partido Universitario sacó una clara ventaja de 3-1 sobre su rival, por lo que se esperaba que en el Estadio Monumental sellen el resultado global de la mejor manera. Llegó el día y los merengues eran absolutos favoritos para llevarse la serie, pero terminó ocurriendo algo que ni el hincha más optimista de los rivales esperaba. Deportivo Capiatá goleó 3-0 y avanzó en la Copa Libertadores, consumándose así el popularmente llamado 'Capiatazo'.

DT de 2 de Mayo recordó el 'Capiatazo' a Universitario

Bajo lo anterior mencionado, curiosamente hoy en día el director técnico de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, estuvo presente en Ate aquella noche histórica del torneo Conmebol, aunque como futbolista. Por ello, en su retorno a Perú, pero ahora para enfrentar a Alianza Lima, el entrenador de 40 años recordó el triunfo sobre la 'U' en esa noche del 2017.

"Yo jugué 2 veces contra Universitario. Una de esas fue el 'Capiatazo'. Ójalá que sí (sobre un 'Matutazo') y que Dios nos ilumine", precisó el estratega paraguayo previo al duelo que se realizará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que el 'Gallo Norteño' tiene la ventaja por el 1-0 conseguido en la ida, por lo que ahora tendrán la misión de mantener ese marcador global.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: hora y canal de transmisión

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo desde las 19.30 horas de Perú, y contará con la transmisión exclusiva de ESPN para todo el continente. Asimismo, podrás ver el partido de Copa Libertadores vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.