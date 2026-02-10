0

Ex The Strongest conmueve a hinchas tras revelar su cariño por Alianza Lima: "Muy lindos"

Estuvo en The Strongest de Bolivia y ahora impacta tras mostrar su eterna gratitud a Alianza Lima con una categórica frase. "El trato excelente", señaló.

Solange Banchon
Ex The Strongest mostró su aprecio por Alianza Lima y sorprende a hinchas
Ex The Strongest mostró su aprecio por Alianza Lima y sorprende a hinchas | Composición: Líbero
COMPARTIR

Carlos Bustos es uno de los técnicos más recordados en Alianza Lima. El argentino fue clave para que los blanquiazules logren el título nacional del 2021, tras una destacada campaña. Sin embargo, este 2026, el reconocido estratega tomó la decisión de asumir un nuevo desafío con UTC donde ya lleva dos triunfos desde el arranque del Torneo Apertura.

Alianza Lima le encontró reemplazo a Sergio Peña para la temporada 2026

PUEDES VER: Pablo Guede da la sorpresa: Alianza Lima definió al reemplazo de Sergio Peña este 2026

Ex The Strongest reveló su cariño por Alianza Lima

Bajo ese contexto, a través de una reciente entrevista con el programa 'Hablemos de MAX', el entrenador de 59 años reafirmó su cariño por la escuadra blanquiazul, de la cual señaló siempre tuvieron una relación bastante cordial. En tal sentido, se animó a confesar las veces en las que solía ir a Matute para darles su apoyo.

Carlos Bustos

Carlos Bustos ganó el título del 2021 con Alianza Lima/Foto: LIBERO

"Siempre vamos a estar agradecido a la gente de Alianza Lima, vivimos un año y nueve meses muy lindos, muy buenos. No he ido mucho pero sí nos tocó ir a una presentación con Blooming, también fui a ver otro partido y el trato es excelente. Nos tocó llegar en una etapa muy difícil y creo que lo hicimos bastante bien, contento y siempre agradecido al club", manifestó.

(Video: Hablemos de MAX)

Carlos Bustos y su deseo de volver a Alianza Lima

En otra parte de la entrevista, se le consultó a Bustos si en un futuro le gustaría regresar a La Victoria, y dejó abierta la posibilidad, aunque también precisó que todo depende del presente deportivo.

"Puede ser, pero también soy muy equilibrado y bastante autocrítico con los momentos. Nos tocó llegar en un momento bien difícil, sin ser el mejor equipo en ese momento de la competencia, fuimos campeones. Después en el 2022 hicimos la pretemporada y estuvimos hasta septiembre, hicimos la base de lo que fueron los dos últimos títulos del campeonato", agregó.

Carlos Bustos: palmarés como entrenador

  • Monarcas Morelia | Copa MX Apertura 2013
  • Dorados de Sinaloa | Torneo Clausura 2015
  • Dorados de Sinaloa | Final de Ascenso 2014-15
  • Alianza Lima | Torneo Clausura 2021
  • Alianza Lima | Liga 1 2021

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. ¿Andy Polo se va de Universitario y fichará por Millonarios de Bustos? Lo último que se sabe

  2. Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario: "Fue..."

  3. Selección peruana a solo un paso de clasificar al Mundial 2030 sin disputar las Eliminatorias

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano