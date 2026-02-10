0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

La buena noticia que recibió Alianza Lima para el partido de vuelta contra 2 de Mayo

Alianza Lima tiene que revertir la serie ante 2 de Mayo pensando en la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Pablo Guede recibió una grata noticia.

Sandra Morales
Pablo Guede recuperó a figura importante para enfrentar a 2 de Mayo
Pablo Guede recuperó a figura importante para enfrentar a 2 de Mayo | FOTO: LIBERO
Este miércoles 11 de febrero, en Matute y ante su gente, Alianza Lima disputará el partido más importante de lo que va de la temporada. El conjunto blanquiazul deberá remontar el 1-0 sufrido en la ida y dar vuelta a la llave para clasificar a la segunda etapa de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute.

En la previa del partido, Pablo Guede recibió una buena noticia en medio de tantas dificultades ocasionadas por casos de indisciplina y lesiones. El técnico de Alianza Lima podrá contar con Fernando Gaibor, quien se encuentra totalmente recuperado de las molestias que lo aquejaron en los últimos días.

De acuerdo a la información que dio Analú Rodríguez en L1 MAX, Fernando Gaibor es una de las novedades en Alianza Lima. Es probable que arranque o en todo caso esté en el banco de suplentes ante cualquier expectativa. Lo cierto es que el futbolista ecuatoriano saldrá en la lista de convocados.

Con respecto al once titular de Alianza Lima, aún no se definió al equipo, ello debido a que el último lunes solo se hizo trabajos regenerativos para no sobrecargarlos tras el intenso partido que sostuvieron el domingo. En horas de la tarde de este martes se conocerá la alineación titular que buscará el pase a la segunda etapa de la Copa Libertadores 2026.

Bajas de Alianza Lima ante 2 de Mayo

    1. Guillermo Viscarra
    2. Eseban Pavez
    3. Jesus Castillo
    4. Josué Estrada
    5. Jean Pierre Archimbaud

Rival en la fase 2 de la Copa Libertadores

El vencedor de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo avanzará a la siguiente etapa, donde tendrán que medirse en duelos de ida y vuelta contra Sporting Cristal. De igual forma, el ganador jugará la terca y última etapa previo a la fase de grupos.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

