¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo y qué canal transmite el partido por Copa Libertadores?

La Copa Libertadores vuelve a encender Matute con un duelo decisivo. Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva por el partido de vuelta de la Fase 1 del certamen continental, en un choque donde ambos equipos jugarán su carta más importante para seguir con vida en el torneo. La cita del duelo es para este miércoles desde las 7.30 p. m. de acuerdo al horario peruano y a las 9.30 p. m. en el paraguayo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo, por la Fase I de la Copa Libertadores 2026, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN, Disney+ y gratis por el canal de Youtube de Telefé.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play

Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, beIN SPORTS XTRA, Fanatiz Canada

EE. UU.: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, ViX, Tubi

España: LaLiga+ Spain

Alemania: Como

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

La serie llega abierta, aunque con ligera ventaja para 2 de Mayo, que se impuso por 1-0 en el encuentro de ida disputado el pasado 4 de febrero en el estadio Río Parapití. En aquel compromiso, Diego Acosta fue el encargado de convertir el único gol que le da ventaja a los paraguayos.

Alianza Lima, por su lado, asume este reto con el impulso de su reciente victoria por 2-1 sobre Comerciantes Unidos en Matute, resultado obtenido por la segunda fecha del Torneo Apertura, con tantos de Renzo Garcés y su goleador, Paolo Guerrero. Y los de 2 de Mayo llegan tras igualar 0-0 frente a Cerro Porteño en el campeonato paraguayo, sumando su segundo punto en la competencia local.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.