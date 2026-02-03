- Hoy:
Jean Deza vuelve a la Liga 1 2026 y firmó por icónico club del fútbol peruano
Jean Deza tendrá una oportunidad más de volver a su mejor nivel, debido a que jugará en reconocido club de la Liga 1 este 2026.
Novedades en el mercado de fichajes de la Liga 1 2026. El fútbol peruano decidió darle una oportunidad más a Jean Deza y un conocido club de la Primera División optó por ofrecerle un importante contrato, mismo con el que logrará salir de la Liga 2 y volver a la máxima categoría del balompié nacional. El año pasado estuvo en el Santos FC de Nazca, disputando el ascenso incaico.
PUEDES VER: Universitario confirmó baja de mediocampista por el resto de la Liga 1 2026: "Nuestro..."
Según informó el periodista Piero Palomino mediante un video en sus redes sociales, el ex Alianza Lima llegó a un acuerdo para convertirse en flamante fichaje de un equipo del interior del país. Nos referimos a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) que viene de derrotar 2-0 al Atlético Grau de Piura por la primera jornada del Torneo Apertura.
En el Santos de Nazca, Jean Deza llegó a disputar un total de 16 partidos a lo largo de la Liga 2 pasada y le fue relativamente bien, al menos en cuanto a desempeño personal. El ex Alianza Lima anotó un total de 4 goles y brindó 5 asistencias. Ahora, volverá a UTC que fue uno de los elencos en donde mejor rendimiento tuvo a lo largo de su carrera profesional.
¿Cuál es el valor de Jean Deza?
Actualmente, Jean Deza tiene un valor de 150 mil euros en el mercado de transferencias y es el precio más bajo que ha obtenido en toda su carrera profesional, solo por encima del momento en el que debutó como futbolista. Su cotización más alta la obtuvo en el 2015 cuando jugaba en Alianza Lima, llegando a costar 800 mil euros.
¿En qué clubes ha jugado Jean Deza?
Estos han sido sus equipos:
- Academia Cantolao
- MSK Zilina
- U. San Martín
- Montepllier
- Alianza Lima
- Levski Sofía
- Rosario FC
- Sport Huancayo
- UTC
- Deportivo Binacional
- Carlos Stein
- Unión Huaral
- ADT
- Cienciano
- Alianza Universidad
- Alianza Atlético
- Juan Pablo II
- Santos FC
