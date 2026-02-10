DT de 2 de Mayo dio categórica opinión sobre Alianza Lima previo partido de vuelta: "Equipo de..."

Alianza Lima está a un día de afrontar un trascendental partido ante 2 de Mayo por la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede tiene la obligación de poder remontar la serie y conseguir su pase a la siguiente ronda. Previo a este enfrentamiento, el técnico de la escuadra paraguaya, se pronunció y dio una firme opinión sobre los blanquiazules.

DT de 2 de Mayo dio categórica opinión sobre Alianza Lima

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el técnico Eduardo Ledesma opinó sobre lo que significará el partido de vuelta en Matute y fue consultado si existe algún beneficio anímico luego de que Alianza Lima sea considerado como el favorito en esta llave.

Ante la consulta, el entrenador de 2 de Mayo fue contundente y, ante las cámaras de 'Jax Latin Media' señaló que jugar ante un rival de gran jerarquía como los 'íntimos' tiene una ventaja importante, ya que libera de una gran presión al equipo catalogado como inferior. Un factor que ya se vio en el duelo de ida.

Video: Jax Latin Media

"Somos un club debutante en la Copa. Saber que juegas ante un equipo de jerarquía (Alianza Lima) te saca la presión, porque prácticamente nadie te da como posible vencedor, te saca la mochila que uno puede cargar", señaló el estratega del 'Gallo Norteño'.

Del mismo modo, Ledesma señaló que es completamente normal que Alianza Lima sea considerado como el equipo más fuerte, ya que se trata de un club con gran historia y grande a nivel de Sudamérica.

"Nosotros sabíamos que Alianza Lima siempre iba a ser favorito, porque hay una historia detrás del club, es un club grande. Nosotros somos debutante y era normal que ellos lleguen como favoritos", acotó.

Eduardo Ledesma confía en la clasificación ante Alianza Lima

Por otro lado, el DT del 'Gallo Norteño' fue contundente al señalar que buscarán sacar provecho de la ventaja que consiguieron en el marcador y saldrán al campo de Matute con el objetivo de poder obtener un resultado que les permita clasificar.

"Es un partido decisivo y único. La ventaja es importante, hicimos el desgaste y conseguimos el resultado que queríamos. Mañana debemos estar con todas las pilas para sostener el marcador y sacar un resultado que nos favorezca", mencionó.