Partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores será transmitido GRATIS por YouTube

Alianza Lima afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada este miércoles 11 de febrero ante 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. Los blanquiazules llegan abajo en el marcado y buscarán remontar la serie. A poco del encuentro, se hizo oficial que los hinchas podrán seguir el partido totalmente gratis por YouTube.

Partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo será transmitido por YouTube

Este compromiso apunta a ser uno de los más vistos de la semana debido a la trascendencia del resultado. En ese contexto, el medio argentino Telefe confirmó, a través de sus canales oficiales, que transmitirá el partido Alianza Lima vs 2 de Mayo de manera gratuita por su canal oficial de YouTube.

De esta forma, el duelo por la Copa Libertadores podrá seguirse EN VIVO ONLINE GRATIS, no solo en territorio nacional, sino también en distintos países de la región donde estará habilitada la señal para todos los hinchas.

Telefe confirmó que transmitirá el Alianza Lima vs 2 de Mayo GRATIS por YouTube.

Además, cabe señalar que esta no es la primera vez que la cadena apuesta por este formato. La semana pasada también trasnmitió el encuentro de ida, en el que Alianza Lima cayó por 1-0. De hecho, esta transmisión alcanzó cerca de un millón de visualizaciones sobre el final del partido.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido de vuelta ante 2 de Mayo?

El equipo de Pablo Guede tiene la obligación de poder remontar el marcado global y poder mejorar su imagen ante sus hinchas. En lo que va de la temporada, los blanquiazules solo han podido dejar su valla invicta en un partido, una muestra de las falencias defensivas que afrontan.

Alianza Lima llega motivado tras haber vencido por 2-1 a Comerciantes Unidos y seguir firme en la parte alta de la tabla. Sin embargo, también tendrán que afrontar la baja de algunos jugadores esenciales en su plantel.